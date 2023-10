Sverige er rystet, efter at to uskyldige fodboldfans mandag aften blev skuddræbt i Bruxelles forud for EM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Belgien.

Og hos det svenske fodboldforbunds danske kolleger, DBU, følger situationen tæt.

»Det er forfærdelige hændelser i Bruxelles, og vi føler med vores svenske kolleger og de berørte fans og deres familier.«

»Vi følger udviklingen og er i dialog med de danske og de lokale myndigheder. Ifølge myndighederne er der p.t. ikke ændret i forholdene for danskere i udlandet,« skriver kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer, i en sms til B.T.

Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Danmark møder tirsdag San Marino på udebane – og omkring 1.000 danske fodboldfans er på plads i den lille republik.

Det var angiveligt en radikal islamist, der affyrede de dræbende skud i Bruxelles, mens han råbte 'Allahu Akbar' (Gud er stor).

Manden er fortsat på fri fod. Et tredje skudoffer er i kritisk tilstand.

Kampen mellem Sverige og Belgien blev aflyst i pausen.

