DBU-direktør Jakob Jensen er glad for, at kvinde-EM i 2022 får de stærkeste hold med efter udskydelse.

Udskydelsen af fodboldkvindernes EM-slutrunde kan være medvirkende til at sikre, at turneringen holder et højt niveau.

Det vurderer Jakob Jensen, der er direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU), efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) onsdag besluttede at udskyde slutrunden til 2022 som følge af hele coronakrisen.

Dermed kolliderer EM for kvinder, der oprindeligt skulle være afviklet i 2021, ikke længere med OL i Tokyo, der allerede er udskudt til næste år, hvilket også skyldes hele situationen med coronavirus i det meste af verden.

Både England, Sverige og Holland er som europæiske hold allerede kvalificeret til OL, og dermed kunne de nationer stå i en umulig situation, hvor der både skulle spilles OL og EM nærmest oveni i hinanden næste år, hvor herrernes EM i øvrigt også skal spilles som følge af en udskydelse.

- De lande ville jo ikke kunne være to steder på samme tid, så man kunne have mistet tre gode hold, hvis de havde prioriteret OL, og det ville jo have været en sportslig devaluering.

- Nu kan vi i stedet se frem til en stor og selvstændig folkefest omkring kvindernes EM i 2022, og jeg tror, at turneringen bliver eksponeret mere, mens man altså sikrer et bedre sportsligt niveau, siger Jakob Jensen.

Danmark er endnu ikke kvalificeret til EM-slutrunden i England i 2022.

Danmark har 15 point efter fem kampe i gruppe B, hvor Italien topper med maksimumpoint for seks kampe.

Bosnien-Hercegovina har også 15 point, men det er for syv kampe.

Landstræner Lars Søndergaard forstår beslutningen om at flytte EM-slutrunden i forhold til coronakrisen, men han er alligevel lidt ærgerlig.

- Personligt havde jeg foretrukket, at vores EM bare blev flyttet en håndfuld dage og derved stadig blev spillet i sommeren 2021. Det er virkeligt ærgerligt og en smule frustrerende, at vi heller ikke kommer i kamp i juni, men det kommer ikke bag på mig.

- Jeg respekterer Uefas beslutning, for lige nu er der langt vigtigere ting på spil end fodbold, både i Danmark, i Europa og i store dele af verden.

- Nu har vi forhåbentlig en masse kampe at glæde os til i efteråret, hvor vi kan fortsætte jagten på den EM-billet, siger Lars Søndergaard i en pressemeddelelse.

U21-EM skulle også være afviklet næste år, men den slutrunde blev onsdag også udskudt til 2022.

De præcise datoer for de to slutrunder samt de udsatte landskampe fra juni kendes endnu ikke.

