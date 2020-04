DBU-formand Jesper Møller er fortsat optimistisk, selv om alt ikke er på plads for at få EM-kampe til Danmark.

De danske fodboldfans skal væbne sig med tålmodighed i forhold til at se EM-fodbold på dansk grund næste år.

Det fortæller Jesper Møller, formand i Dansk Boldspil-Union (DBU). Der er nemlig fortsat usikkerhed om, hvorvidt der skal spilles fire EM-kampe i Parken i København i sommeren 2021.

Til de håbefulde danske fans kan Jesper Møller endnu ikke give en garanti, men han har et budskab.

- De skal bare være tålmodige og vente på, at der kommer en udmelding om en uge. Der bliver arbejdet i døgndrift for at finde løsninger.

- Hvis det stod til os, så ville det være løst. Men alle de andre aktører skal have løst problemstillingerne, siger Jesper Møller.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har sat torsdag 30. april som deadline for at lade EM-værtsbyerne sige, om de fortsat kan være værter, efter at EM blev udskudt fra 2020 til 2021.

Torsdag sagde Jesper Møller til DR Sporten, at det er fifty-fifty, om EM-kampene kan spilles i Parken.

Han er dog ærgerlig over, at det fremstår som om, at EM nu er længere væk, end da han udtalte sig om emnet 17. marts, da slutrunden blev udskudt.

- For en måned siden sagde jeg, at der var langt til målet, og at hvis jeg skulle sætte procenter på, så var der 75 procent risiko for, at vi ikke kunne få enderne til at nå sammen. Og 25 chance for at det kan lykkes.

- Så når jeg nu siger 50/50, så er det jo positivt, for der er virkelig sket fremskridt, påpeger Jesper Møller.

Men han er samtidig nødt til at sige, at man ikke er på plads i København endnu.

- Der er stadig nogle knaster, der skal løses, og det har vi en uge til. Det håber jeg på, at vi kan. Vi er ikke i mål. Vi er ikke klar endnu. Det har Uefa også fået en orientering om, siger han.

En af de største knaster er Tour de France-starten i Danmark i juli 2021, har overborgmester Frank Jensen sagt til DR.

Frank Jensen fortalte, at ASO, der arrangerer Touren, og Uefa skal løse nogle juridiske og kommercielle ting.

Jesper Møller vil være bekymret, indtil der er sat underskrifter på alle aftaler.

- Jeg glæder mig bare over, at alle parter er gået all in på at løse de her komplekse problemstillinger. Det gør, at jeg fortsat er positiv.

- Vi vil gerne have en kæmpe folkefest i Danmark. Der er bare noget, der hedder jura, der også skal falde på plads. Det må vi vente den næste uges tid på, siger formanden.

/ritzau/