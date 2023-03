Lyt til artiklen

Dansk Boldspil-Unions administrerende direktør, Jakob Jensen, stopper.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

I stedet bliver han ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet.

DBU’s bestyrelsesformand Jesper Møller takker Jakob Jensen for ’fremragende samarbejde og en kæmpe indsats’ som direktør for DBU de seneste tre år.

»Vi har med Jakob Jensen som direktør fået ny strategi og infrastrukturvision samt modernisering af organisationen og etablering af en stærk ledergruppe. Med sit stærke lederskab og erfaringer fra det politiske liv har han bidraget til, at DBU og dansk fodbold står i en fantastisk situation, både økonomisk, sportsligt og medlemsmæssigt,« siger Jesper Møller.

»Jeg glæder mig over, at vi med valget af Jakob tydeligvis ramte plet i valget af profil og kompetencer til et job som direktør i DBU. Så selv om jeg er ked af, at Jakob stopper, er jeg også stolt over, at vores direktør er fundet egnet til en toppost på Slotsholmen.«

I pressemeddelelsen takker Jakob Jensen for sin tid i DBU. Samtidig takker han personale, bestyrelse og de mange samarbejdspartnere for godt samarbejde om at udvikle dansk fodbold:

»Jeg har været meget glad for at stå i spidsen for DBU gennem de seneste mere end tre år. DBU er den eneste organisation, der kan samle hele dansk fodbold, og det sker gennem en stor og dedikeret indsats fra dygtige medarbejdere, frivillige og mange andre.«

»DBU har mange flotte resultater bag sig og en særdeles lys fremtid foran sig. Jeg vil gerne takke alle, jeg har mødt på min vej, ligesom jeg gerne vil takke bestyrelsesformand Jesper Møller for et særdeles godt og tillidsfuldt samarbejde,« siger Jakob Jensen.

Jakob Jensen tiltræder det nye job og stopper derfor som direktør i DBU senest den 1. juni.

Stillingen som direktør for DBU bliver slået op snarligt og vil blive besat hurtigst muligt.