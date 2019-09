DBU-formand Jesper Møller er bekymret over, at migranter arbejder i Qatar uden at få løn frem mod VM i 2022.

VM-værten Qatar er i en længere årrække blevet kritiseret for ikke at tilbyde migrantarbejdere ordentlige arbejdsforhold i forbindelse med opførelsen af de kommende stadioner til VM i 2022.

En rapport fra Amnesty International beskriver, at tusindvis af migrantarbejdere fortsat ikke får løn for deres arbejde.

Der er ellers lavet klagesystemer, der skal løse konflikter inden for seks uger. Ifølge rapporten må gæstearbejderne ofte vente i månedsvis på en afgørelse, og flere af dem ender med ikke at få deres løn.

Det får formand for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, til at kritisere Qatar.

- Der sker fremskridt, men det går alt for langsomt. Reglerne og redskaberne er til stede, men det bekymrer mig, at arbejdernes situation ikke for alvor forbedres, siger Jesper Møller til DBU's hjemmeside.

Formanden opfordrer derfor til, at der internationalt bliver fastholdt et pres på Qatar.

- Vi skal holde presset. Vi skal gentage vores besøg fra 2016 og 2019 og gøre det med fælles nordiske værdier og én fælles stemme.

- Derfor opfordrer jeg Amnesty og fagbevægelsen til at tage med os. Kun ved at have en direkte dialog med de ansvarlige i Qatar, kan vi skabe forandringer, mener Møller.

Qatar blev for ni år siden udpeget som vært for VM i 2022. Den lille ørkenstat skal i alt bygge 12 stadioner til slutrunden.

/ritzau/