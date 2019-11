»Vi kan jo åbenbart ikke tabe.«

Åge Hareides lange stime af landskampe uden nederlag. Og nu også en lodtrækning i Uefas hovedkontor.

»Det er lige meget, hvad vi gør. Om det er på banen eller en lodtrækning. Hvad skal det ikke ende med?, spørger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

B.T. fanger ham kort efter, at Uefas lodtrækning i Nyon udfoldede sig sådan, at EM-kampen mellem Danmark og Rusland skal spilles i København. Dermed spiller herrelandsholdet samtlige tre EM-gruppekampe i Parken til sommer.

Vi får den vildeste fodboldsommer, vi nogensinde har haft og nogensinde kommer til at have Peter Møller, fodbolddirektør i DBU

»Kan man snakke om en tidlig julegave eller en ordentlig bonus, så er det at få lov til at spille tre kampe i Parken, i stedet for to. Det er jo helt vildt. Hvis vi synes, det var stort det, der skal ske til sommer, så er det meget større nu. Det er fantastisk for dansk fodbold,« siger Peter Møller.

En af hans primære opgaver er at øge populariteten omkring det danske landshold. Og den ekstra kamp kommer kun til at føje endnu bedre mulighed for det, når Danmark åbne sin EM-turnering 13. juni 2020.

»Det gør, at vi får den vildeste fodboldsommer, vi nogensinde har haft og nogensinde kommer til at have. Det skaber en masse forventning, og det må vi så tage på os. Men det skaber også en masse begejstring og glæde. Og jeg er sikker på, vi får spredt den hele fodboldfest ud til hele Danmark. Det er historisk.«

Folkefesten kommer dog givetvis til at være større i alt det, der foregår rundt om det danske landshold og hjemmebanekampene i Parken.

Andreas Cornelius, Kasper Schmeichel og Jens Stryger Larsen i jubel efter EM-deltagelsen kom i hus. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Cornelius, Kasper Schmeichel og Jens Stryger Larsen i jubel efter EM-deltagelsen kom i hus. Foto: Liselotte Sabroe

Uefa er arrangør af alle kampene og derfor også ansvarlige for billetsalget til de tre EM-kampe på dansk grund. Så en massiv opbakning i Parken er ikke selvskrevet.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at det rent sportsligt for herrelandsholdet bliver en fordel med samtlige kampe i Parken frem for blot to gruppekampe.

»Jeg tænker på den her begejstring, på danskerne, der har muligheden for at være helt tæt på i tre kampe.«

»Men for spillerne giver det en tryghed at spille på et stadion, du har været på før. Du kender omklædningsforholdene. Vi kan bo på det samme hotel (i hele gruppespillet, red). Opladningen kan blive, som vi kender det.«

Peter Møller. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Møller. Foto: Liselotte Sabroe

»Så det er alt andet lige en sportslig bonus, at vi har de tre gruppekampe hjemme. Om resultaterne så bliver bedre, kan vi kun spå om. Men vi håber selvfølgelig, at fordi vi ikke rejser så meget i starten, så kommer vi til at rejse mere til sidst i turneringen,« siger Peter Møller.

Han kan samtidigt garantere, at den ellers udskældte bane i Parken, nok skal komme til at stå skarpt, når der skal spilles EM-bold til juni. Samme garanti har Parken selv givet tidligere.

»Jeg har aldrig oplevet Parken være dårlig i juni og juli måned. Vi er i dialog med Parken om, at den fremadrettet - vi skal forhåbentlig spille der i efteråret også - skal blive bedre. Jeg ser næsten hellere, at den er rigtig god i november, for jeg ved, at den er god i juni.«

Danmark er i EM-gruppe med Rusland og Belgien samt et fjerde hold. Det bliver enten Wales eller Finland, der fuldender Danmarks EM-gruppe, og det afgøres ved den store EM-lodtrækning 30. november.