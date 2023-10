Det er absolut intet tema for DBU at skifte ud på landstrænerposten.

Det slår fodbolddirektør Peter Møller fast og forklarer overfor B.T. hvorfor, netop som han er landet i Danmark efter 2-1-sejren over San Marino tirsdag aften.

»Det er slet ikke et tema, så jeg har næsten ikke engang lyst til at sige, hvor sikkert han sidder i sit sæde.«

»Jeg ved ikke, hvor det er et tema henne, når et hold har vundet fem af de sidste seks kampe og spillet den sjette uafgjort og står med snuden i sporet til at kvalificere sig til EM som gruppevinder.«

»Det må være svar på det, og det er det, vi koncentrerer os om. Så må alle andre vurdere, ytre sig og have deres holdninger til Kasper Hjulmand.«

»Vi står med en opgave, hvor vi skal kvalificere os til EM, og det er det, vi har fokus på,« slår Peter Møller fast overfor B.T.

Meldingen kommer efter et år, hvor Danmark først blev sparket ud på røv og albuer i VM i Qatar, inden man siden har hutlet sig igennem EM-kvalifikationen med ikke-overbevisende præstationer på række.

Senest med tirsdagens sløje, sløje indsats mod San Marino - verdens dårligste nation - der i Danmarks 2-1-sejr scorede sit første mål i over et år.

Ikke desto mindre mener Peter Møller, at det danske landshold anno oktober 2023 står et strålende sted.

»Resultatmæssigt står vi jo et rigtig, rigtig fint sted. Det var vores femte sejr ud af de sidste seks kampe, og vi står med muligheden for at kvalificere os til EM næste år med en sejr over Slovenien i Parken.«

»Men så er der heller ingen tvivl om, at præstationen i går var langt under middel, og det både kan og skal blive bedre fremadrettet, hvis vi overhovedet skal gøre os tanker om at kvalificere os og så gøre noget ved EM-slutrunden næste år,« siger Møller.

I en gruppe med Slovenien, Kasakhstan, Finland, San Marino og Nordirland har Danmark været enorme favoritter - og selv om spillet kunne være bedre, så understreger Møller, at man må holde fokus på resultaterne.

Derfor er der fuld tiltro til Kasper Hjulmand ved roret for det danske landshold.

»Jeg synes, at Hjulmands præstationer har været rigtig gode. Både i forhold til to gange Nations League, en EM-slutrunde, en VM-kval, der var historisk god, og så nu, hvor vi ligger til at vinde puljen og dermed kvalificere os en runde før.«

»På rigtig mange parametre har resultaterne og spillet været rigtig godt over en bred kam i en lang periode. Det er rigtigt, at denne kvalifikation har været lidt bøvlet, men jeg tror, at rigtig mange nationer gerne vil bytte med os.«

»Du kan ringe til Norge, Sverige, Kroatien, Italien eller Polen. Jeg forstår godt dine spørgsmål, men jeg synes, vi står et ret godt sted lige nu, selv om vi har en forfærdelig oplevelse i kroppen efter San Marino,« siger Møller.

Så selv om I blandt andet skiftede Åge Hareide ud for at få et nyt udtryk, så er det resultater over præstationer for det danske landshold?

»Jeg synes ikke, du kan stille det sådan op, jo. Jeg har endnu til gode at se det hold, der vinder alle kampe. Fodbolddebatten er indimellem lidt skinger, må jeg godt nok sige.«

»Jeg har ikke selv oplevet alle de eksperter og tidligere spillere, der udtaler sig, vinde alle deres kampe ... Der vil altid være perioder, hvor spillet ikke flyder. Men lige nu har vi resultaterne med os, og det er altså helt unikt, vi igen kan kvalificere os til en fjerde slutrunde i træk. Mange andre nationer bøvler med det - og det er to årtier siden, at vi har vundet to kvalifikationer i træk, som vi kan gøre nu,« siger han og tilføjer:

»Hjulmand har jo også sagt: Han er ansat for at vinde. Men vi har også hele tiden sagt, at Hjulmand kunne være med til at udvikle det her hold. Det har resultaterne også vist. Ingen hold vinder alle sine kampe overlegent, og der vil komme perioder, hvor det er bøvlet. Men vi er nødt til at holde os til fakta, der er, at stort set alt, som Hjulmand har rørt ved, det har været godkendt - og endda med pil opad.«

Synes du, at landsholdet har rykket sig i en positiv retning siden VM?

»Jeg ved ikke, om vi har rykket os i en positiv retning, men vi vinder i hvert fald flere kampe end under VM, så ja, det har vi vel. Det måles vi på i sidste ende.«

»Men det er svært at sammenligne turneringerne, for vi har mødt modstandere i kvalifikationen, der alle har stået på de sidste 20 meter af banen og gjort alt, hvad de kunne for at forsvare og sparke bolden væk.«

»Vi har bøvlet lidt med at finde løsningerne til at dirke det op, men vi har scoret vores mål, vundet vores kampe og kun tabt en. Så jeg synes jo, vi er i en position, hvor vi glæder os over at kunne vinde puljen og deltage i den fjerde slutrunde i træk - men dermed ikke sagt, jeg ikke forstår, hvor du gerne vil hen.«

»Vi vil gerne mere. Spille sprudlende, begejstre og spille fremadrettet og offensivt hver gang. Men vi har også nogle at spille mod. Det har vi bøvlet med, men jeg synes også, der har været kampe, hvor vi har domineret, scoret mål og været gode.«

Peter Møller peger på, at han blandt andet ser positivt på fremtiden, fordi det danske landshold har spillermaterialet og trænerstaben til at præstere godt nok til at tage EM-billetten og til at gå videre fra puljen næste år.

Danmark siges aldrig at have haft bedre spillere og med så mange flotte adresser i truppen, men det halter stadig med at sætte præstationerne sammen. Så hvad er problemet, som du ser det?

»Er der et problem? Hvad skal vi? Skal vi blive europamestre og verdensmestre? Vi har jo sagt, vi drømmer om det og arbejder hen imod det. Men skal vi det, så skal vi have endnu flere spillere ud i de allerstørste klubber, de skal spille hver weekend og spille Champions League.«

»Det er dansk fodbold, der skal blive ved at producere endnu flere talenter, vores miljøer skal være endnu stærkere og vi skal have de rigtige spillere til den måde, vi gerne vil spille på.«

»Så med vores størrelse, nation og de midler, vi har til rådighed, så har vi ressourcer som top 50 i verden, men vi konkurrerer mod top 10 og 20 i verden. Vi må overleve på vores ting, og det gør vi rigtig godt nu.«

»Og så er det måske fordi der er nogle journalister, der ikke er så gamle, at de tror, at Danmark skal med til alle slutrunder, og vi skal i semifinalen. Men der er jeg nødt til at sige, der kommer en dag, hvor vi misser en slutrunde.«

»Det er jo vores lands størrelse, der gør, at vi skal være meget dygtige, hvis vi skal have succes, og det synes jeg, at dansk fodbold er lige nu. Vi får rigtig meget ud af det lige nu,« siger Peter Møller, der også peger på, at Danmark aldrig har solgt så mange billetter og trøjer, som det nuværende landshold gør.

Han understreger, at han er mere end bevidst om, at de danske præstationer skal være bedre - noget han altså har tiltro til sker under Kasper Hjulmand.