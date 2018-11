Der er sportslige og økonomiske gode grund til at håbe på, at Danmark slår Wales, siger Peter Møller.

Vigtigheden af fredagens Nations League-kamp mod Wales taler for sig selv.

Det siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, inden kampen, hvor en eventuel vinder opnår prestige, tjener penge og får en ekstra chance for at komme til EM i 2020.

Han mener, at det vigtigste ved en gruppesejr vil være det sportslige udbytte, hvor danskerne med en sejr rykker op på A-niveau og kan løbe ind i hold som Frankrig og Spanien i den næste udgave af Nations League.

- Det vil betyde rigtig meget for landsholdets udvikling. Det er det, spillerne gerne vil, og jeg tror også, at fansene gerne vil.

- For DBU er der selvfølgelig en økonomisk gevinst i at møde de bedste hold, for jeg er sikker på, at vi kan fylde Parken, hvis vi skal møde England, Frankrig, Italien, Spanien eller hvem det nu bliver.

- Det sportslige betyder mere end det økonomiske. Som tidligere spiller kan jeg også mærke, at spillerne vil det her, for det er en kæmpe gulerod at komme op og blive blandt de bedste nationer, siger Peter Møller.

Hvis Danmark vinder gruppen, udløser det 1,5 millioner euro svarende til lidt over 11 millioner kroner i præmiepenge. De penge kan hjælpe den næste generation af fodboldspillere til at nå landsholdet.

- Det er mange penge, det er rigtig mange penge, som vil betyde rigtig meget for os.

- Det er et tocifret millionbeløb, som vil komme ind, og de penge kan vi rigtig godt bruge i fodboldsystemet til at udvikle små drenge og piger eller til at optimere kvindelandsholdet, siger Peter Møller.

Waliserne forventer, at der vil være udsolgt på Cardiff City Stadium, hvilket vil betyde, at over 30.000 tilskuere overværer kampen.

- Det viser, at de har også forstået vigtigheden af Nations League herovre. Ved at vinde er der jo også muligheden for at få en ekstra EM-livline, og den kan blive meget vigtig.

- Hvis vi dummer os i kvalifikationen, får vi en ekstra chance i foråret 2020. Det er langt ude i fremtiden, men det viser jo bare, at den her kamp mod Wales er meget mere end en testkamp, siger Peter Møller.

Opgøret begynder 20.45 dansk tid.

/ritzau/