Dansk Boldspil-Union er klar til at udelukke spillere fra landsholdet, men håber ikke, at det kommer så vidt.

Dansk Boldspil-Union (DBU) er klar til at bakke op om sanktioner, hvis udbryderligaen Super League bliver en realitet.

Det fortæller administrerende direktør Jakob Jensen, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har truet de 12 stiftende klubber bag Super League.

- Jeg synes, det er helt korrekt at true med bål og brand, siger Jakob Jensen.

Uefa har blandt andet meldt ud, at de spillere, der eventuelt deltager i Super League, ikke må spille på deres respektive landshold.

I Danmarks tilfælde gælder det Christian Eriksen fra Inter, Simon Kjær fra AC Milan, Pierre-Emile Højbjerg fra Tottenham, Andreas Christensen fra Chelsea og Martin Braithwaite fra Barcelona.

- Jeg håber ikke, det kommer til at ske. Vi har nogle fantastiske landsholdsspillere, som er glade for at spille på landsholdet, og som gør det godt.

- Jeg vil være rigtig ærgerlig over at skulle udelukke dem. Det er foreløbig spekulation. Jeg håber, idéen om Super League er væk, inden det kommer så vidt, siger Jakob Jensen.

En anden potentiel sanktion er, at klubberne i Super League ikke må deltage i nationale ligaer.

Uefa har i en fælles udmelding fået opbakning fra fodboldforbundene og ligaerne i England, Italien og Spanien, hvor de 12 stiftende klubber har hjemme - og har altså også opbakning fra Danmark.

- Diskussionen foregår i europæisk regi, og vi støtter fuldstændig solidarisk op om Uefas tilgang, siger Jakob Jensen.

Den administrerende direktør føler sig imidlertid ikke overbevist om, at Super League overhovedet kommer til at se dagens lys.

- Der er vel ikke andre end de 12 klubber, der synes, det er en god idé. Fans, klubber og klublegender tager afstand. Så længe det er sådan, er det svært at se, at det kan blive til noget, siger Jakob Jensen.

Han har helt generelt ikke meget til overs for projektet.

- Jeg kan ikke se det her som andet end et forsøg på fuldstændig at undergrave europæisk fodboldstruktur ud fra ét ønske - at tjene penge. Det er grundlæggende forkert, siger Jakob Jensen.

/ritzau/