Den tidligere landsholdsstjerne skal stå i spidsen for en ny landsholdskomité under Dansk Boldspil-Union.

Preben Elkjær skal fremover være med til at sikre udvikling på de danske fodboldlandshold.

Fodboldikonet skal nemlig stå i spidsen for en ny landsholdskomité under Dansk Boldspil-Union (DBU), der blandt andet skal være med til at sikre politisk forankring og udvikling på landsholdene.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

- Landsholdet er det største. Det var det for mig som spiller, og det er det stadig. Jeg får kuldegysninger over mine landsholdsminder, og den kærlighed vil jeg gerne give tilbage i fremtidens landshold, siger Elkjær til DBU's hjemmeside.

Komitéen skal være med til at sikre, at dansk fodbold både på kvinde- og herresiden er internationalt konkurrencedygtig. Derudover skal den være med til at udforme en strategi for ungdomslandsholdsfodbold og talentudvikling.

- Vi vil vinde, og det kræver ikke bare hårdt arbejde på banen, men også en fokuseret og strategisk indsats uden for banen i alle led af organisationen. Her bidrager jeg gerne som anfører med erfaring og engagement for Danmark, siger Elkjær.

Han spillede selv 69 kampe for det danske landshold fra 1977 til 1988, hvor det blev til 38 mål, og hans sprudlende spil har gjort ham til et ikon i dansk fodbold.

Derfor glæder det også DBU-formand Jesper Møller, at Elkjær har sagt ja til formandsposten i komitéen.

- Landsholdsfodbold samler danskerne, og skal vi bide skeer med de største, kræver det de bedste rammer, forudsætninger og muligheder for vores landshold.

- Derfor er denne komité vigtig for udviklingen af dansk landsholdsfodbold, og her er vi overbeviste om, at Preben Elkjær kan være med til at styre det i den rigtige retning, siger han til hjemmesiden.

Ud over Landsholdskomitéen nedsætter DBU samtidig Governance- og Udviklingskomitéen, hvor tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt bliver formand, en Breddekomité samt Professionelkomitéen.

/ritzau/