Ingen boykot, men 'kritisk dialog'.

Det er sådan, DBU forholder sig til VM i Qatar, hvor 6.500 migrantarbejdere ifølge The Guardian er døde, siden landet fik tildelt slutrunden. Det fortalte DBU-formand Jesper Møller på et pressemøde i DBUs hovedkvarter i Brøndby.

»Hvis vi kvalificerer os, så deltager vi. Vi tror på, at vores deltagelse og kritisk dialog virker i det lange løb,« siger Jesper Møller og fortsætter:

»Det, jeg får at vide af Amnesty og menneskerettighedsorganisationer, er, at hvis man først stempler ud, så er der stensikkert ingen, der lytter til os overhovedet,« siger Jesper Møller.

Man kunne godt sidde efter det her og få det indtryk, at det faktisk er en god ting, at VM er i Qatar med 'kritisk dialog' og ting, der rykker sig. Er det, som DBU mener?

»Vi har stadig den tilgang til Qatar, som vi havde, da Qatar fik tildelt VM. Det, syntes vi, var en dårlig idé, og vi ville ikke have stemt for. Men når vi har møder med blandt andre Amnesty, får vi at vide, at Qatar lige nu er det sted, hvor man er mest reformprogressive, hvis man kigger på den del af verden. Langt mere reformindstillede end for eksempel Dubai, hvor der skal være verdensudstilling.«

»Så nogen i Amnesty eller andre menneskerettighedsorganisationer kunne måske endda finde på at sige, at hvis man virkelig vil gøre verden til et bedre sted at være i et konkret land, så skal man lægge et fodbold-VM der. Der er jeg altså ikke. Det er jeg nødt til at sige,« siger DBU-formanden.

Jeg kunne godt sidde og tænke, at 'kritisk dialog' og alt det andet, der bliver sagt, lyder meget proforma. Er det forkert?

»Det er ikke proforma for vores vedkommende, kan jeg godt garantere for. Vi bruger ekstremt meget tid på det. Jeg synes faktisk, at det er okay, at vi bruger tiden på det. Det vil vi gerne gøre, for det har vi forpligtet os til – også internt politisk. Når jeg bruger ordet 'ekstremt', er det, fordi det er noget af det, som mine kollegaer i de andre Fifa-lande mener. Der er vi ikke,« siger Jesper Møller og fortsætter:

»Men det er helt afgørende for os, at vi gør den her indsats sammen med nogen andre, for hvis Danmark stod alene, er det simpelthen en håbløs opgave. Det er derfor, det er fantastisk med det nordiske samarbejde, hvor vi er fuldstændig fokuserede på, at vi gerne vil prøve at fremme vores værdier og vores holdning. Vi vil gerne prøve at få nogle flere lande ombord på den holdningsmæssige rejse.«

Det bliver altså med Danmark til VM i 2022, hvis Kasper Hjulmand og co. formår at kvalificere sig. Og med den tvivl udryddet er det interessant at høre, om der findes et sted i verden for slemt til, at DBU vil stille op til turneringer der.

»Så tror jeg, at vi er i en situation, hvor vores land, rige og Folketing siger, at nu er det nok – at det kan vi ikke leve med. Det er derfor, vi siger, at så må samfundet som helhed tage beslutningen, synes vi. Det er den holdning, vi har afdækket med DIF for at finde ud af, hvor vi er henne,« siger Jesper Møller.