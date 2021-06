DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, afviser, at landsholdet blev præsenteret for en tredje løsning, da man skulle beslutte, hvordan kampen mod Finland skulle færdigspilles.

Efterspillet af Danmarks rædsels-åbningskamp mod Finland vil ikke høre op.

For hvad skete der i Parkens korridorer, efter at Christian Eriksen var faldet om med et hjertesvigt? Hidtil har det heddet sig, at det danske landshold blev præsenteret for et pest-eller-kolera-valg – spille kampen færdig samme aften eller komme tilbage dagen efter og spille kampen kl. 12.00. Danmark valgte som bekendt løsning nummer et.

Men nu fortæller den tidligere DBU-pressechef og UEFA-mediedirektør Frits Ahlstrøm, at der også var en mulighed for at spille kampen klokken 21.00 dagen efter Eriksens kollaps. Det gør han i den tidligere Superliga-træner Troels Bechs podcast.

Frits Ahlstrøm under åbning af udstillingen "Celebration EURO 2020", der beskriver historien om EM igennem mere end 60 år, Københavns Rådhus torsdag den 10. juni 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Frits Ahlstrøm under åbning af udstillingen "Celebration EURO 2020", der beskriver historien om EM igennem mere end 60 år, Københavns Rådhus torsdag den 10. juni 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det, der ærgrer mig, det var, at der ikke var nogen, som tog den beslutning, men overlod den til andre. Da den bliver overladt til andre, at der er de valgmuligheder, og jeg ved godt, at det ikke har været ude med, at den kunne spilles klokken 20 eller 21, men det ved jeg, at det blev nævnt på mødet. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg ved det fra en dansker, der deltog i mødet,« fortæller Frits Ahlstræm.

Men den mulighed kom aldrig forbi DBU. Det slår fodbolddirektør Peter Møller fast i DBU's daglige EM-podcast, Fodbold EM. (HØR HELE EPISODEN NEDERST I ARTIKLEN).

»Jeg har egentlig ikke så meget at sige til det. For det var ikke en option, som jeg hørte. Jeg ved ikke, hvilket rum det foregik i. Det er muligt, at det var et scenario – men det kom aldrig forbi vores ører.«

»Jeg har sagt det flere gange før – af de muligheder, vi fik stillet i udsigt, så valgte vi – i samråd med spillerne – den beslutning, som vi synes var den 'bedste'. Vi kunne ikke se os selv tage op til Marienlyst (spillerhotellet i Helsingør, red.) og så tage tilbage til Parken dagen efter.«

Peter Møller under mixed zone i Helsingør, mandag den 14. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Møller under mixed zone i Helsingør, mandag den 14. juni 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Og stadig når jeg kigger tilbage – jeg har ikke fået det hele på afstand endnu – var jeg i tvivl om, hvorvidt vi overhovedet kunne spille mod Belgien (fem dage efter Eriksens kollaps, red.). Så det der med, at man skulle kunne spille dagen efter – personligt var jeg stadigvæk meget påvirket, da vi holdt pressemøde et par dage efter.«

»Så jeg har meget, meget svært ved at se den rigtige løsning i den her situation,« fortalte Peter Møller i podcasten.