På seks år har dansk børnefodbold oplevet en nedgang på over 12.000 medlemmer ude i klubberne.

De unge under 12 år gider i mindre grad at spille klubfodbold end tidligere. På seks år er der registreret over 12.000 færre medlemmer under 12 år i klubberne.

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil nu ændre strategien og have mindre fokus på resultater. Det skriver Politiken.

- Jeg tror, at det er blevet for resultatorienteret i børnefodbolden ude i rigtig mange danske klubber, hvor trænerne mest går op i at vinde i stedet for at udvikle børnene i trygge miljøer.

- Derfor laver vi nu en ny strategi, hvor udvikling i trygge rammer er i centrum frem for resultater og præstationer, siger Flemming Berg, talentudviklingschef i DBU, til Politiken.

I 2013 var der 142.478 medlemmer under 12 år i DBU's foreninger. De seneste medlemstal fra 2019 viser, at der i dag er 130.113 medlemmer.

DBU erkender, at unionen har været for langsom til at sætte ind mod en lidt for elitær tankegang i børneklubberne.

Af samme årsag er DBU-initiativet Golden League, som er en børneturnering med stort fokus på resultater, under udfasning.

- Det er problematisk med det her fokus på resultater, fordi DBU er sat i verden for at beskytte og udvikle fodbolden, især børnefodbolden. Men med åbne øjne har man indført strukturer, der medfører, at børn vender ryggen til sporten.

- Jeg synes i stigende grad, at legen er fjernet fra børnefodbold, siger Keld Bordinggaard, som i dag er ansvarlig for udviklingen af spillestil og træning på Vejle Boldklubs akademi, til Politiken.

/ritzau/