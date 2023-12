DBU vil fremover bruge mere tid på at holde Fifa op på egne regler, siger direktøren under Qatar-besøg.

Direktøren for Dansk Boldspil-Union (DBU), Erik Brøgger, er i disse dage i Qatar for at følge op på, om forbundets kritiske dialog med sidste års VM-vært har ført til forandringer.

Det var blandt andet forhold for migrantarbejdere, homoseksuelle og andre ting, som hører under almindelige menneskerettigheder, der var fraværende i Qatar. Og det er en del af det stadig.

På et digitalt pressemøde fra Qatar siger Brøgger, at der er sket fremskridt, men at der også stadig er mange områder, hvor der ikke er sket meget.

- Det, vi har hørt i dag, er, at vi har været med til at gøre en forskel. Vi har været med til at skubbe forandring i gang sammen med en gang vestlige fodboldforbund, siger Brøgger.

Men han er også blevet bevidst om, at en håndfuld nationale forbund, som kommer og kræver forandring, har meget svært ved at trænge igennem.

Derfor vil han som DBU-direktør fremadrettet også prioritere at få sendt kritikken til de rette. I horisonten lurer nemlig også givetvis et VM i Saudi-Arabien i 2034, som allerede har rejst kritiske røster i Vesten mod Fifa.

- Uden at vi har lagt os fast på strategi, så bliver der nok en anderledes balance, hvor vi vil bruge mere krudt på Fifa og mindre krudt på bilateral kritisk dialog, siger Erik Brøgger.

- For det, vi får tilbage fra dem her i Qatar, er, at der forventeligt må være bedre resultater, hvis vi formår at skubbe til Fifa, end hvis vi selv skal skubbe til et land.

Ifølge Brøgger lyder tilbagemeldingen fra de organisationer, som han sammen med blandt andre Det Norske Fodboldforbunds formand, Lisa Klaveness, allerede har besøgt i Qatar, at de fandt det mærkeligt, at kravene om forandring kom fra enkelte lande og ikke Fifa.

Han har endnu ikke været til sin første Fifa-kongres, men har hørt fra kolleger, at verdensforbundet er en tung skude at vende. Ikke desto mindre ser han netop det som opgaven.

- Fremadrettet skal vi se, om vi kan få Fifa endnu mere til at tage det ansvar. For hvis ikke Fifa gør det, så bliver det igen de få forbund ligesom os, der skal løfte opgaven. Og den er svær. Vi er kun meget få forbund, som vil gøre det, lyder det fra DBU-direktøren.

Næste forsøg på at tale fornuft ind i Fifa kommer til at ske allerede om et par uger, når der afholdes VM for klubhold fra 12. december. Det har Fifa nemlig også placeret i Saudi-Arabien.

Her vil DBU dukke op og tage de første spadestik til at få lagt pres på Fifa for at sikre, at alle begivenhedsværter udpeget af Fifa skal overholde de regler, som Fifa selv har nedfældet, fortæller Brøgger.

