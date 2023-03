Lyt til artiklen

DBU advarer nu danske roligans om ikke at fælleshoppe på Parkens tribuner, når Danmark torsdag møder Finland i den udsolgte nationalarena.

Det sker, efter at en Rambøll-rapport har vist, at trykket på på Parkens b-tribune - den hvor 'Den Røde Mur' holder til - ved koordinerede fan-hop overstiger den forventede belastning.

»Vi har været i tæt dialog med Parken de sidste par dage, og vi har også fulgt med i sagen. Til eftermiddag sender vi et statement ud på vores hjemmeside og i den kampinformation, som sendes til alle billetkøbere. Og her siger vi, at koordineret hop ikke er nogen god idé på baggrund af de ting, vi får at vide fra Parken,« siger kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer.

»Vi bakker selvfølgelig op om, at sikkerhed for vores fans er det vigtigste.«

»Jeg vil dog tilføje, at jeg ikke tror, det har så stor indflydelse for de fans, der går til landskampe hos os. Det er en anden fankultur, og det er sjældent, at der er koordineret hop. Men selvfølgelig skal vores landsholdsfans være opmærksomme på det her, så der ikke sker noget.«

FC København sendte en lignende advarsel ud til sine fans inden søndagens udsolgte kamp mod Viborg. Mesterklubben understregede dog i samme åndedræt, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko ved at opholde sig på tribunen.

En undersøgelse skal nu vise, hvor slemt det står til med konstruktionen.

DBU lejer sig ind i Parken ved landskampe - og denne gang bliver det altså til en plet-skaldet græsplæne og en overbelastet tribune. Hvad tænker I om det?

»Vi er generelt rigtig glade for samarbejdet med Parken. Men vi har også en konstruktiv dialog med dem om at kigge på de ting, der kan forbedres. Og jeg ved også, at de knokler for at gøre græstæppet så godt som muligt. Og som landstræneren sagde i går, lyder meldingerne, at banen faktisk er bedre, end den umiddelbart ser ud.«

»Men det er klart, at vi er meget optaget af tilskuernes sikkerhed - og derfor går vi også ud og siger de her ting,« slutter Jakob Høyer.