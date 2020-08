Den spanske midtbanekreatør David Silva skifter til Real Sociedad efter ti år i Manchester City.

Real Sociedad bliver David Silvas nye arbejdsgiver.

Efter ti år i Manchester City tager spanieren nu tilbage til hjemlandet, hvor han har skrevet under på en toårig kontrakt med klubben fra San Sebastian.

Det skriver Sociedad på sin hjemmeside.

Silvas exit fra Manchester City har længe været en kendsgerning, da hans kontrakt med englænderne udløb denne sommer. Midtbanekreatøren er på det seneste blevet rygtet til italienske Lazio, men nu er han altså endt i Spanien.

34-årige Silva var blandt andet med til at vinde fire mesterskaber med Manchester City, som han kom til i 2010 fra Valencia.

Tidligere mandag meddelte Manchester City, at klubben agter at hylde David Silva ved at rejse en statue af spanieren.

Han var en del af det spanske landshold, der fra 2008 til 2012 vandt EM to gange og VM en enkelt gang.

/ritzau/