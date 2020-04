Selv om det er over 20 år siden, at Michael Laudrup stoppede sin professionelle fodboldkarriere, er han ikke glemt.

Langtfra.

Han har blandt andet gjort stort indtryk på Manchester Citys spanske stjerne David Silva. Det fortæller han i en Q&A på Reddit, hvor han svarer på spørgsmål fra fans.

»Mit idol, da jeg var barn, var Laudrup. Jeg kiggede altid nøje på ham i de kampe, som han spillede. Jeg kiggede også altid på Juan Carlos Valeron, en spiller fra min by. Men jeg kiggede også altid på en masse andre spillere på min plads for altid at forbedre mit spil,« fortæller den 34-årige spiller.

David Silva er en stor profil i Manchester City, hvor han har spillet 424 kampe indtil videre. Foto: PAUL ELLIS Vis mere David Silva er en stor profil i Manchester City, hvor han har spillet 424 kampe indtil videre. Foto: PAUL ELLIS

Det er ikke første gang, at David Silva sender roser i Laudrups retning. I 2017 fortalte han i et videoopslag på Manchester Citys hjemmeside, at han har et helt specielt forhold til den danske kreatør.

»Jeg var som forstenet, når jeg så ham spille,« sagde han blandt andet.

David SIlva er altså ikke en hvilken som helst spiller. Med over 400 kampe for Manchester City samt to EM-titler og et enkelt verdensmesterskab med Spanien er han en mand, som har haft en enormt succesfuld karriere hidtil.

Hans ros er dog ikke den eneste, som Michael Laudrup høster i øjeblikket.

Michael Laudrup spillede 213 kampe for FC Barcelona inden det kontroversielle skifte til Real Madrid. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Michael Laudrup spillede 213 kampe for FC Barcelona inden det kontroversielle skifte til Real Madrid. Foto: PALLE HEDEMANN

Danskerne har kåret Laudrup til den største danske sportssjerne nogensinde i en undersøgelse foretaget af YouGov.

Her overgår han stjerner som Caroline Wozniacki, Paul Elvstrøm, Peter Schmeichel og Anja Andersen, da 21 procent af danskerne har stemt på den tidligere fodboldspiller.

»Det er korrekt, at jeg i tidligere sammenhænge er blevet hyldet og anerkendt, men jeg kan garantere, at jeg bliver glad og stolt hver eneste gang,« skrev Michael Laudrup i en mail til B.T. i den forbindelse.

I løbet af sin karriere spillede Michael Laudrup 104 kampe for det danske landshold, hvor han scorede 37 mål. På klubplan havde han også enorm succes. Han spillede allerflest kampe i FC Barcelona (213), mens han også havde år i Juventus, Real Madrid, Lazio, Ajax Amsterdam og japanske Vissel kobe.