Der skal justeringer til, hvis AGF skal skabe flere chancer mod fysisk stærke hold, mener David Nielsen.

AGF tabte søndag for anden gang i træk på hjemmebane, da mestrene fra FC Midtjylland triumferede med en 2-1-sejr. Sidst var det sølvvinderne fra FC København, der sejrede med 1-0 i Aarhus.

Det er to meget fysiske mandskaber, som AGF har tabt tætte kampe til. I begge opgør er aarhusianerne blot lykkedes med at sende to skudforsøg afsted, som er havnet inden for målrammen.

Derfor erkender David Nielsen også efter søndagens nederlag, at der skal justeringer til, hvis man vil skabe flere chancer mod de gode hold.

- Vi mangler nogle nøgler for at skabe flere chancer og låse fysiske hold op.

- Dem må vi enten finde i vores måde, vi sætter tingene op på, eller måden vi sætter holdet op på, siger AGF-træneren.

Patrick Olsen, der spillede hele kampen på AGF's centrale midtbane, mente, at hjemmeholdet skabte rigeligt med chancer mod midtjyderne.

- Jeg synes da, at vi fik skabt mange chancer. Det var bare med at få den prikket ind.

- Omvendt lavede Midtjylland to mål på bare tre chancer, så jeg er ikke helt enig i, at vi ikke skabte nok, siger han.

Han mente, at de små ting, der søndag var til forskel på de to hold, var forskellen på en mester og en bronzevinder.

- Jeg synes, det var marginaler, der adskilte os. Det var bare forskellen på et tophold og et hold, der gerne vil være et tophold, mener midtbanekreatøren.

Den holdning delte AGF-topscorer Patrick Mortensen, som dog også kunne se, at der var noget at arbejde med for holdet.

- FCM havde marginalerne. Det har vi måske haft i nogle af vores andre kampe, hvor vi har været vanvittigt kyniske og scoret på vores chancer.

- Vi manglede at sætte det sidste aftryk og være endnu mere dominerende i anden halvleg. Det er noget, vi skal arbejde med, for det synes jeg ikke, vi var gode nok til, siger Mortensen.

AGF dumpede senere søndag ned på fjerdepladsen med 15 point efter Brøndbys 2-0-sejr i Vejle. Det er fire point efter FCM, som aarhusianerne skal forsøge at hente ind på i næste runde. Her venter FC Nordsjælland på udebane.

