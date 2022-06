Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I AGF og Lyngby har David Nielsen været træner for nogle af de mere spændende spillere i dansk fodbold.

Men tidligere i karrieren har den danske træner faktisk haft at gøre med en af fodboldverdenens allerstørste stjerner.

Nemlig selveste Erling Haaland, der over de seneste år har været et af de allervarmeste navne på den internationale fodboldscene, og som denne sommer står foran et kæmpe skifte til Premier League-mestrene Manchester City.

Vi skal godt ni år tilbage til 2013, da David Nielsen gjorde sig som ung træner i norsk fodbold.

Her var han medstifter af et projekt, holdet Fyllingsdalen, som var en samling af de største 13-årige fodboldtalenter i det lange land. Men projektet, hvor en 13-årig Erling Haaland var med, faldt ikke i god jord hos alle.

»Det var vel to sekunder fra, at jeg blev anholdt for det, vi lavede. Af kredsene, af fodboldforbundet og så videre. Det var, som om vi var i gang med noget dybt ulovligt.«

»Men for de forældre, der havde deres børn med, så var det så rigtigt, som det kunne blive. Det var et perfekt scenarie,« siger David Nielsen i et interview med norsk TV 2 om projektet.

Fyllingsdalen rejste rundt i Europa flere gange om året for at møde store hold som Juventus og Real Madrid, men det var altså ikke noget, der huede alle i fodboldforbundet.

Foto: Handout Vis mere Foto: Handout

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det fortæller Knut Berge, som var en af modstanderne af projektet.

»Vi havde en samtale med David Nielsen i forbindelse med dette. Der er ikke nogen tvivl om, at det ikke var i tråd med vores anbefalinger og retningslinjer.«

»At samle de bedste i en gruppe, der så tidligt bærer præg af selektering, det tror jeg hverken dengang eller nu er fornuftigt,« siger Berge til norsk TV 2.

David Nielsen, hvis søn Noah Holm var med på holdet i 2013, fremhæver i interviewet flere pointer om, at det er vigtigt med tidlig elitefokus for de bedste spillere i børnefodbolden – 'det var det, vi gjorde med Fyllingsdalen'.

Den danske træner havde i sin periode som Strømsgodset-træner også at gøre med verdensstjernen Martin Ødegaard, der som 15-årig imponerede i den norske liga – siden kom han til Real Madrid, og nu er han i Arsenal.

Nielsen har som spiller repræsenteret Strømsgodset, Brann og Fyllingen i Norge. I Fyllingen startede han også trænerkarrieren som assistent, og inden han kom til Lyngby i 2015, var han træner i Nest-Sotra og Strømsgodset.

Det skal blive spændende at se, hvor den 45-årige nordjyde fortsætter karrieren efter afskeden med AGF.