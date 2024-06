Lyngby har netop sikret sig endnu en sæson i Superligaen.

Men det bliver en sæson uden cheftræner David Nielsen, der stopper i klubben, når hans kontrakt udløber denne sommer.

David Nielsen trådte til i marts og skrev under på en kort kontrakt, da Lyngby pludselig manglede en cheftræner efter chokfyringen af Magne Hoseth.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi er absurd taknemmelige for, at David trådte til i vinter, da vi ikke blot stod og manglede en cheftræner, men også en cheftræner, der en-til-en havde Davids kompetencer. David var rette mand på rette tidspunkt, og han viste et stort kongeblåt hjerte ved at tage opgaven på sig.«

»Fuldstændig som aftalt fra start, har vi sat os ned med David her efter sæsonen, og vi er enige om, at selvom vi stadig elsker David og David elsker Lyngby Boldklub, så er det ikke det rette tidspunkt for os at fortsætte samarbejdet,« siger Andreas Byder, der er direktør i klubben.

Også hovedpersonen selv takker for de få måneder, han fik i denne omgang, og slår fast at missionen lykkedes.

»Det vigtigste i alt det her er, at Lyngby Boldklub stadig er i Superligaen. Det var det, der var missionen fra dag ét, og det er så vigtigt for os alle sammen, at det lykkedes,« siger Nielsen.

Lyngby oplyser, at David Nielsen vil være på Lyngby Stadion ved først mulige hjemmekamp, så han kan blive hyldet af fansene, hvor han i særdeleshed har været en favorit.