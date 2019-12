AGF-træner David Nielsen vil se mere attitude hos jyder og aarhusianere, end han ser i øjeblikket.

Som tidligere cheftræner i Lyngby og med en aktiv karriere som fodboldspiller i FC København mener han, at der er en mentalitetsforskel på københavnere og aarhusianere.

Det fortæller David Nielsen, der søndag forlængede sin kontrakt som cheftræner i AGF frem til sommeren 2023, i et stort interview i Århus Stiftstidende.

- Som den jyske hovedstad er der ingen tvivl om, at Aarhus altid vil være udfordret på attitude i forhold til københavnerne. Jeg har arbejdet i Lyngby og mærket, hvordan det er at have københavnere.

- I Jylland er der den her jyske jordbundethed, som vi alle elsker, men som vi ikke kan bruge til en skid sportsligt, siger David Nielsen til Århus Stiftstidende.

43-årige David Nielsen har ført AGF op på en øjeblikkelig tredjeplads i Superligaen, og han arbejder med at få spillerne til at drømme stort.

- Det er en fin balance, men det er den store svaghed ved Aarhus - vi bliver for jordbundne og tør ikke drømme.

- Det er en svaghed, der er svær at gøre op med. Det sker kun gennem præstationer, hvor du kan vokse dig til den attitude, der skal til, fortæller AGF-træneren til avisen.

David Nielsen blev ansat som AGF-træner i efteråret 2017.

AGF holder lige nu juleferie og spiller sin første kamp i Superligaen 16. februar hjemme mod Randers FC.

/ritzau/