David Nielsens AGF-mandskab tabte fredag aften 2-0 mod Brøndby i Superligaen.

Præstationen fredag aften var i lange perioder godkendt, men den ændrer ikke på fakta:

Århusianerne har ikke vundet i seks kampe, de har lukket 12 mål ind i fem Superligaopgør og rykker længere og længere væk fra en top seks-placeringen, som er ambitionen. Der er derfor krisesnak omkring klubben.

»Det kan du godt sige (at vi er i krise, red.). Men jeg synes, at hvis man er i krise, så har man dårlige præstationer. I dag fik jeg den præstation, jeg gerne ville have,« siger David Nielsen.

Selvom det ikke var strålende angrebsspil, AGF'erne leverede, så var det helt kalkuleret. For når resultaterne ikke flasker sig, så må man ændre taktikken. I AGF's tilfælde blev det til en jerndefensiv, der dog til sidst bristede.

»Hvis vi kan gå tilbage til, hvor vi var: Vi havde en udekamp mod FC København, hvor vi spiller fremragende og bokser dem helt ud i 80 minutter (kampen endte 4-2 til FCK, red). Så forvalter vi to kampe derfra - mod Næstved og Randers - dårligt i forhold til rotation og forskellige ting,« sagde cheftræneren efter kampen og tilføjede:

»Derfor var det vigtigt for mig at se, at vi havde vores energi tilbage og vores team spirit, og at der var bund i os i dag, og det var der.«

David Nielsen fortalte desuden, at den han vil bruge den kommende landskampspause på at dygtiggøre holdet.

»Spillerne ved godt, de har leveret en godkendt præstation i dag - og det var det vigtigste. Det var et skridt frem. Omvendt skal vi arbejde benhårdt, og vi skal være klar. Det er ikke noget med at træne det ene eller det andet. Vi arbejder altid hele vejen rundt om de forskellige faser af spillet, og det fortsætter vi med at gøre.«