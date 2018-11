0-2 tabte AGF på hjemmebane mod lokalrivalerne fra Randers og måtte forlade banen til pibekoncert.

Og som om det ikke skulle være nok, har aarhusianerne nu lukket 10 mål ind i de seneste fire Superligakampe, de røg ud af pokalturnering mod Næstved fra 1. division, ligesom de ikke har vundet i ligaen siden den 23. september.

Det er hårde tider i AGF, og David Nielsen medgiver, at klubben lige nu møder modgang.

»Efter en hård uge med masser af negativitet; den gode kamp ovre i Parken, hvor vi taber til sidst (4-2-nederlag mod FCK, red.), det var en hård fysisk opgave for os, så ryger vi ud af pokalturnering mod Næstved, som var en rigtig skidt forestilling for os og i dag, der var der tomt i tanken. Det var som om, vi skulle have haft vind i sejlene fra starten. Jeg tror, det var ligegyldigt, hvem vi var kommet bagud til i dag, så havde vi haft svært ved at komme tilbage. Når vi er bagud 2-0... Når vi lukker sådan to mål ind mod et hold, der kommer for at forsvare sig, så bliver det opad bakke,« siger AGF-træneren.

AGF's Jens Stage mod Randers FC's Erik Marxen i Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , søndag 4. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Jens Stage mod Randers FC's Erik Marxen i Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , søndag 4. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

AGF har ellers haft et ry for at stå godt defensivt, men lige nu må det konstateres, at den defensive styrke hører fortiden til. I dagens kamp mod Randers lukkede de to meget nemme mål ind.

Kan du sætte nogle ord på, hvorfor du tror, der går flere mål ind på jer - jeg tror, det er ti i de seneste fem kampe...

»Det er jo, hvad der sker. Der er nogle ting, vi ikke gør godt nok. Det drejer sig også om, hvor kampene står henne og hvem der spiller. Vi har spillere, der har spillet mange kampe den uge her, og det kan vi ikke sige, at det ikke har haft en indflydelse,« siger han og tilføjer:

»Omvendt så er vi nu et svært sted. Vi har mødt modgang nu, hvor vi tidligere har holdt godt fast og spillet uafgjort i nogle kampe, så er vi et sted, hvor vi føler, at tingene går imod os. Vi spiller gode kampe mod Odense og Aalborg, hvor vi smider sejren til sidst, og sådan nogle ting kan godt sætte sig lidt. Det er vigtigt, at vi får gjort tingene færdigt.«

Det var Randers, der kunne juble efter dagens opgør. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var Randers, der kunne juble efter dagens opgør. Foto: Henning Bagger

David Nielsen fortæller, at der ikke er andet at gøre end at arbejde hårdt til træning:

»Der er ikke så meget (der skal laves om på, red.). Når man spiller fodbold og folk siger, vi er i en negativ cyklus, der ligger noget energi i det, og jeg ved, at spillerne kommer til at samle sig om det her. Men det er hårdt arbejde, specielt når man ikke får resultaterne med sig,« siger han.

AGF ligger nummer ni med 18 point. Målsætningen er top seks. Der er to point op til Horsens på sjettepladsen.