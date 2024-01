Kun halvanden måned i jobbet.

David Nielsen fortæller til TV 2, at han er blevet enig med klubben Kifisia FC om at stoppe med øjeblikkelig virkning.

Den tidligere AGF-træner havde kontrakt sæsonen ud, men den korte aftale blev endnu kortere.

»Vi ligger sidst i ligaen, og der er ikke ret meget tid tilbage af transfervinduet. Hvis man skal lave skift, så er det nu. Det var vi enige om. Så det var med supergod stemning, og det har været fantastisk for mig at få den her mulighed,« fortæller David Nielsen til mediet.

Tidligere fortalte den rutinerede træner til B.T., at han godt vidste, at han kastede sig ud på dybt vand ved at tage en græsk bundklub - læs mere her.

Den 47-årige stoppede sin aktive karriere i 2011, og siden kastede han sig over trænergerningen. Starten gik i Norge, men det tog fart, da han i 2017 fik bronze med Lyngby, hvorefter AGF kaldte.

Her vandt han såmænd også en bronzemedalje i 2020.