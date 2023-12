David Nielsen ved det godt.

At han har kastet sig selv ud på dybt vand. Et sted, hvor chancen for at misse gevaldigt er større, end at han skaber sensationen og overlever i den bedste række med klubben.

Alligevel har den tidligere Superliga-træner taget imod udfordringen ved at skrive kontrakt med den græske bundklub Kifisia FC, der kun har vundet én ud af 13 kampe, da den 47-årige dansker tager over.

Nu forklarer en meget ærlig David Nielsen, der altid har fulgt sine egne veje, hvorfor han er gået imod alle rådgivere og andre såkaldte fodboldeksperters advarsler om at tage jobbet.

»Jeg har valgt det allerfarligste,« indleder David Nielsen kort efter præsentationen som cheftræner Kifisia FC, inden han fortsætter:

»Det er jeg da helt bevidst om. Men det er netop det, der har fået mig til at gøre det. Vi er nødt til at gøre ting, som er ubehagelige. Det er jeg, hvis jeg skal udvikle mig. At vælge en anden vej, end hvad danske trænere normalt ville gøre,« lyder det fra David Nielsen, som også i sin aktive fodboldkarriere var kendt som en spradebasse på godt og ondt.

En simpel Google-søgning for enhver ny arbejdsgiver viser et menneske, som i sine unge dage levede livet i overhalingsbanen med voldsepisoder og spilleskandaler, som er velbeskrevet i biografien ‘Sorte Svin’.

Men også en person, som kom ud på den anden side som en meget dygtig og dedikeret fodboldtræner, som spillere ‘vil gå i døden for’ - det ypperste, man som træner kan opnå i et omklædningsrum.

Den tidligere AGF-træner David Nielsen har overraskende nok skrevet under på en kontrakt med den græske bundklub Kifisia F.C. Arkivfoto Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De to sider af samme mønt er David Nielsen fuldt ud klar over i et marked, hvor det er svært at lande et stort udenlandsk job som træner, selv om flere og flere danske navne har vist vejen de seneste år.

Men med David Nielsen er der også - hvor fuldstændig grotesk og langt ude det end måtte være at skrive i 2023 - endnu en faktor, nemlig hans hudfarve.

Et fænomen, der er velbeskrevet i England, hvor mange store spillere med mørk hudfarve slet ikke får samme muligheder i trænermarkedet som de lyse spillere.

»Der er to ting, jeg kæmper med. Mine fejl er gjort til offentlig skue, og der er ingen tvivl om, at min fortid, fejl og dumme beslutninger tidligere i livet er en del af mig,« siger David Nielsen om sin tid som fodboldspiller, inden han drejer sin sætning over på endnu en pointe:

»Og så er det bare ekstremt svært at lande de her job med sort hudfarve. Der er bare ikke mange sorte trænere, men der er mange sorte spillere. Det kommer lidt som med alt andet,« lyder det optimistisk fra David Nielsen, som tilføjer:

»Derfor kæmper jeg en anden kamp, og derfor er min vej anderledes.«

Så hvordan er jobbet i Kifisia FC overhovedet kommet i stand i første omgang? Der er flere personer, som er ret væsentlige i processen.

Først og fremmest er der Stefanos Katsolis, den tekniske direktør i klubben, som har en fortid i Panathinaikos, hvor både Rene Henriksen og Jan Michelsen optrådte på samme tid med stor succes.

Deres relationer fra dengang har banet vejen for David Nielsen navn i Kifisia FC. Og så har en FCK-legende også gjort sit.

»Stefanos er selvfølgelig altafgørende og har været yderst kompetent og professionel i hele processen. Han fik serveret mit navn som en mulighed af Rene Henriksen og Jan Michelsen, som har sagt nogle gode ting om mig. Det samme har kaptajnen Carlos Zeca. Han er en god ven,« siger David Nielsen.

Som har sagt ja til ikke bare at stå i spidsen for det hold, som i denne sæson har fået allerflest tæsk, men også at blive en del af en fodboldliga og et land, der på alle måder er anderledes end Danmark.

I græsk fodbold er der altid kaos. Der er de velkendte manglende eller forsinkede lønudbetalinger, samt de gale fans og til tider også skøre klubejere, der går på banen og truer med pistoler.

En af de største skandaler i græsk fodbold var, da PAOK-bossen Ivan Savvides trak en pistol, fordi han var utilfreds med dommerens beslutning i en kamp mod AEK Athen tilbage i 2018. Foto: Intime Intime/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så er der i øjeblikket en ret så relevant sag kørende i landet - nemlig en strejke hos dommerne, der ikke vil dømme de kommende ligakampe. Årsag? Såmænd blot det faktum, at dommerne er blevet angrebet og har fået dødstrusler.

Dommer Andreas Gamaris har oplevet, at hans butik er blevet angrebet af ildbomber, mens anden mand i sort Tasos Papapetrou har fået trusler på livet, hvorfor dommerne vil mødes med premierministeren for at få arbejdsro, før de vil fløjte op igen.

»Der er ikke noget her, som er ligegyldigt eller ikke kommer i spil, men jeg er en professionel person. Jeg er klar til at drage i en krig, der er større, end jeg nogensinde har været i før,« siger David Nielsen og tilføjer, at han som person passer godt ind i det vilde fodboldland:

»Det er derfor, jeg på mange måder har følt, at den lille del af mig, som er normal og korrekt, den har jeg skullet bruge i Danmark, men jeg har jo også en side, som jeg har været bange for at ‘tappe’ ind i.«

»Det er den kyniske, aggressive og nådesløse side, som, jeg ikke tror, ville passe ind i nogen af de klubber, jeg har været i. Jeg har lyst til det her, og jeg ved godt, at fornuftige rådgivere siger til mig, at jeg ikke skal tage til Grækenland, at jeg ikke skal tage til en bundklub, at jeg ikke skal tage til et sted med de her faciliteter eller mange på samme, men der var også mange, der ikke mente, at jeg skulle være AGF-træner i sin tid, og jeg skylder mig selv denne udfordring,« siger David Nielsen med vanlig overbevisning i stemmen.

Den tidligere Superliga-træner overtager et hold, som godt nok lider lige nu, men i flere år har klubben været en stor succeshistorie. For blot fire år siden var Kifisia FC nemlig en del af Athens Football Clubs Association - amatørrækkerne.

»Det er en klub, som er en kæmpe askepothistore i græsk fodbold med oprykninger flere gange i træk, så det er gået sindssygt stærkt, og klubben har vokseværk. Det gør forholdene specielle, og alle tingene rundt om er også specielle, men jeg har ventet på en mulighed for at komme til Grækenland. Det vidste jeg med det samme, at jeg ville, da jeg stoppede i AGF. Det har bare taget tid at finde det rigtige,« slutter historiens første danske cheftræner i den bedste græske række.

Han er gået sin egen vej igen. Den er ‘ubehagelig’, ‘det allerfarligste’ og en anderledes rute, som han er blevet frarådet. Men han ved det godt. Det er derfor, at han gør det. Sådan er det at være David Nielsen. I voldsom grad.