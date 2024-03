»Det er et skridt op i forhold til at sidde derhjemme.«

Så klar er David Nielsen i mælet, da B.T. spørger ham, om det er et skridt ned for den karismatiske cheftræner at vende tilbage til Lyngby efter et mislykket ophold hos græske Kifisias.

Et spørgsmål, som danskeren nærmest fnyser ad.

»Det er ikke en eller anden karrierestige det her. Når du er fodboldtræner, så er det ikke sjovt, når du ikke har noget job og ikke kan arbejde,« siger den nye Lyngby-chef.

David Nielsen fik kun halvanden måned i det græske trænersæde, inden han fik sparket, og siden han blev fyret i slutningen af januar, har hans fremtid været uvis.

Derfor var det en kærkommen mulighed, da Lyngby pludselig manglede en redningsmand og tog kontakt til deres tidligere succestræner – og så var det sekundært for Nielsen, om det var et skridt op eller ned ad stigen:

Onsdag havde David Nielsen første arbejdsdag og var tilbage på træningsbanen i Lyngby. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Onsdag havde David Nielsen første arbejdsdag og var tilbage på træningsbanen i Lyngby. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»For mig handler det her om, at alt det, jeg har gjort i mit liv, har jeg gjort med hjertet.«

»Og det kan godt være, der så er nogen, der ser det her som et skridt ned for mig – og det er fint – men for mig som menneske, så er det et skridt op i forhold til at sidde derhjemme.«

Den tidligere Superliga-bomber overtager roret fra Magne Hoseth, der fredag højst overraskende fik sparket i Lyngby efter blot 50 dage i jobbet – en fyring du kan komme med bag kulisserne her.

David Nielsens primære opgave bliver at redde Lyngby ud af det fedtefad, man pludselig er endt i, hvor nedrykningsstregen nu kun er et enkelt point bag dem.

Den første opgave for Nielsen og co. bliver en vanskelig en af slagsen, når man skal på besøg hos FC København i Parken på søndag.

