David Nielsen er ny mand i spidsen for Lyngby, og for trænerprofilen er det rent personligt et skridt op.

Det er et stort trænernavn i form af David Nielsen, der er landet i Lyngby efter superligaklubbens fyring af Magne Hoseth.

David Nielsen vandt bronzemedaljer i Superligaen med først Lyngby og senere AGF, mens karrieren senest bød på et trænerjob i græske Kifisias.

Nu er han tilbage i Lyngby på en kort kontrakt frem til sommer, men Nielsen afviser, at det for ham er et skridt ned at tage til superligaklubben, der kæmper i bunden af rækken.

- Jeg er ligeglad med, om folk tænker, at det er et skridt ned for mig. Jeg gør alt i mit liv med hjertet, og rent menneskeligt og som træner er det her et skridt op.

- Det er ikke en karrierestige, og enten er man fodboldtræner eller ikke. Når man så ikke er træner, så er det ikke særlig sjovt, for så kan man ikke komme ud at arbejde med fodbolden, siger David Nielsen, der siden januar har været uden klub efter bruddet med græske Kifisias.

For den nye Lyngby-chef krævede det heller ikke meget betænkningstid, da han så, at hans tidligere arbejdsgiver var i problemer og senere hen kontaktede ham om muligheden for at træde til.

- Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja, så det var en meget nem beslutning. Jeg har nogle stærke relationer i Lyngby, og det er det vigtigste, siger David Nielsen.

- Det handler ikke om, at jeg bare skal ud at træne et fodboldhold. Det her er en klub, der har betydet alt for mig både som spiller og træner.

Lyngby er kommet skidt fra land i forårets tre første kampe, som alle er endt i nederlag. Efter at have overvintret på syvendepladsen er holdet nu nummer ti med kun et enkelt point til Vejle under nedrykningsstregen.

Den dårlige start på 2024 bunder dog ikke i, at kvaliteten er dårlig på Davids Nielsens nye mandskab.

- Jeg har fulgt meget med omkring Lyngby i den her sæson, og jeg har set både en rutineret gruppe af spillere og så en ny gruppe med talenter. Der er mange forskellige typer, og vi kan gøre mange ting med holdet, siger Nielsen.

Sammen med sit nye Lyngby-hold bliver cheftræneren tryktestet fra første sekund, da den første kamp, der venter, er søndag ude mod FC København i Parken.

At blive kastet for løverne i nationalarenaen i den første kamp er dog kun positivt ifølge David Nielsen.

- For vores vedkommende handler FCK-kampen om at få sat det første pejlemærke af, hvor vi står henne. Det kunne ikke være federe for os, at det er den kamp i Parken, der venter for os, siger han.

/ritzau/