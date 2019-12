West Ham ansætter David Moyes som manager. Det oplyser Premier League-klubben på Twitter.

Dermed er afløseren fundet for Manuel Pellegrini, som blev fyret sent lørdag aften efter et nederlag på 1-2 til Leicester.

Det er anden gang, at David Moyes kan kalde sig selv for West Ham-manager.

Den 56-årige skotte stod således også i spidsen for London-klubben fra november 2017 til maj 2018, hvor han blev fyret.

Men nu får han altså chancen igen af West Ham, der har givet Moyes en kontrakt til sommeren 2021.

Til klubbens hjemmeside forklarer West Ham-formand David Sullivan valget af David Moyes:

»David beviste i løbet af sin korte tid i klubben, at han er i stand til at skaffe resultater, og vi tror, at han kan flytte klubben i den rigtige retning igen.«

»Vi er glade for at byde David velkommen tilbage. Han kender klubben godt og har bygget et stærkt forhold, hvilket bliver meget vigtigt i forhold til det arbejde, der skal gøres fremadrettet,« siger David Sullivan.

David Moyes har - udover West Ham - klubber som Everton, Manchester United og Real Sociadad på cv'et

I West Ham bliver David Moyes' mission at redde holdet fra nedrykning. Klubben indtager aktuelt en 17. plads i Premier League og har blot et enkelt point ned til nedrykningsstregen.