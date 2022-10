Lyt til artiklen

Beckham i Premier League?

Det ville ikke være første gang, at det skete, men nu kan endnu en Beckham være på vej til det engelske.

Ifølge The Times træner David Beckhams søn Romeo Beckham nemlig med hos Brentford, hvor danske Thomas Frank er træner.

I første omgang er det dog kun B-holdet, som Romeo Beckham prøver sig af på, men mon ikke, at Thomas Frank får lov at lure lidt på Beckham junior.

Inter Miami mødte i sommer FC Barcelona i en træningskamp. Foto: Wilfredo Lee Vis mere Inter Miami mødte i sommer FC Barcelona i en træningskamp. Foto: Wilfredo Lee

Det vides ikke, hvor længe 20-årige Romeo Beckham bliver i Brentford, før han vender snuden hjemad til Miami.

Her spiller han til daglig for Inter Miami, som David Beckham er medejer af.

Det er noget overraskende, at sønnikes fodboldkarriere er i gang igen, for i 2014 blev han ifølge Daily Mail frigivet fra Arsenals ungdomsakademi sammen med sine brødre Brooklyn og Cruz.

Herefter besluttede Romeo Beckham at lægge fodboldkarrieren på hylden for at satse på tennis.

»Forleden vendte Romeo sig til mig og sagde, at han ikke ville spille fodbold mere. En del af mig var knust, men en del af mig var også lettet. Han har andre passioner, og det kan jeg godt lide,« sagde David Beckham dengang.

Men i 2020 besluttede Romeo Beckham sig for at vende tilbage for at jagte drømmen om at blive professionel fodboldspiller, og nu er han altså nået til England og Thomas Frank.