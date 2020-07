David Beckhams Inter Miami har fået en forfærdelig start i den amerikanske Major League Soccer.

Faktisk har den nyetablerede klub sat en ret nedslående rekord.

Da Inter Miami mandag tabte til New York City FC, var det nemlig det femte nederlag i træk, og det er den dårligste start nogensinde for en nystiftet MLS-klub.

Alle Miamis nederlag har blot været på et enkelt mål, men det ændrer ikke på, at de dårlige resultater har skabt utilfredshed blandt klubbens fans.

Derfor har David Beckham været ved tasterne og postet følgende på sin Instagram-profil for at berolige tilhængerne.

'Nogle gange er vejen lang, og du er nødt til at tage en puster. Manchester United, Real Madrid, La Liga og Premier League blev ikke bygget på én dag.'

'Hold, spillere og klubber har brug for tid for at blomstre, men når de gør, så virker de hårde tider som en fjern fortid. Det er vigtigt at tage sig tid til at reflektere over, hvad vi har opnået indtil videre.'

'Jeg er stolt af mit hold, vores klub og de fantastiske fans, vi har. Tålmodighed er en dyd,' skriver David Beckham.