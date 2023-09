Det ramte ham. Hårdere, end han egentlig selv troede.

Sådan fortæller David Beckham i den nye dokumentar 'BECKHAM', der udkommer den 4. oktober.

Tiden skal skrues tilbage til 1998, hvor han var på banen i ottendedelsfinalen mod Argentina under VM i Frankrig.

Her blev David Beckham sendt i græsset af Diego Simeone. David Beckham sparkede ud efter sin argentinske modstander, og kampens danske dommer Kim Milton reagerede prompte.

Rødt kort til David Beckham, der blev sendt tidligt i bad.

Efterfølgende tabte England kampen efter straffesparkskonkurrence, og i dag, 25 år efter, bliver den tidligere landsholdsstjerne stadig helt alvorlig i ansigtet, når snakken falder på lige netop den situation.

»Jeg har aldrig talt om det. Jeg kan bare ikke,« siger David Beckham i dokumentaren, afslører traileren, der udkom tirsdag.

Her er der også klip af David Beckham, der kører i holdbussen, alt imens han bliver svinet til af fans, der mente, at nederlaget var hans skyld.

David Beckham fik rødt kort efter at have sparket ud efter Simeone. Foto: Adam Butler/AFP/Ritzau Scanpix

Da han kom hjem, var det også til et stort had fra mange mennesker, og det tog enormt hårdt på ham.

»Jeg spiste ikke. Jeg sov ikke. Det påvirkede mig virkelig meget på en måde, jeg ikke engang selv var klar over,« fortæller den tidligere fodboldspiller.

Han har tidligere i interviews givet udtryk for, hvordan hele situationen 'ramte familien hårdere, end det ramte ham selv'.

»Jeg kan huske, min bedstefar ringede og sagde: 'David, jeg har folk, der banker på døren og siger, du har svigtet hele landet og svigtet hele din familie, hvad skal jeg sige?'« har Beckham selv tidligere fortalt.