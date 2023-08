Selvom Inter Miami-ejeren David Beckham lige har hentet Lionel Messi til klubben, kan fremtiden være uden ham.

For hvis der kommer et tilbud fra hjerteklubben Manchester United, kan det blive svært at sige nej.

Det afslører den engelske fodboldlegende til The Athletic.

Der har længe været rygter om, hvem der skal overtage ejerskabet Manchester United efter den udskældte Glazer-familie, men skulle det blive Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, forlyder det, at han er åben for at hente flere United-legender tilbage til klubben.

David Beckham kunne godt se sig selv i en rolle i Manchester United. Foto: Paul Barker/AFP/Ritzau Scanpix

Heriblandt David Beckham.

»Jeg er ikke blevet kontaktet, men jeg lægger ikke skjul på, at enhver rolle i Manchester United vil betyde alt for mig. Så hvem ved?,« siger han og fortsætter:

»Vi må se, hvad der sker i løbet af de næste uger og måneder. Forhåbentlig vil der blive truffet en beslutning om et salg, og om jeg på den ene eller anden måde er involveret. Hvis ikke, vil jeg fortsætte med at følge holdet.«

David Beckham tilbragte ti år af sin glorværdige karriere i Manchester United.

Her blev det til hele 394 kampe med 85 mål og 120 assists til følge. Derudover vandt han Premier League seks gange, FA Cup to gange og Champions League en enkelt gang.

I dag ejer han den amerikanske klub Inter Miami, der for nylig har hentet de tidligere FC Barcelona-legender Lionel Messi, Sergio Busquets og Jordi Alba til klubben.