Ole Gunnar Solskjær har haft et svært første år i Manchester United, men nu får den udskældte manager støtte fra David Beckham.

Den tidligere Manchester United-stjerne – der spillede sammen med Solskjær i en årrække – mener, at nordmanden har leveret tilfredsstillende indtil videre.

»Jeg synes, han (Ole Gunnar Solskjær, red.) gør et godt stykke arbejde. Han er steppet op og fortsætter med at være positive omkring spillerne – det har han fra bossen (sir Alex Ferguson, red.).«

»Han (Ferguson, red.) ville aldrig kritisere en spiller fra sin klub, og Ole har været på præcis samme måde. Han lærer stadig, men han vil beskytte sine spillere og beskytte Manchester United,« siger David Beckham til Sky Sports.

Foto: JASON CAIRNDUFF

'De røde djævle' indtager lige nu en skuffende placering som nummer fem i tabellen, men David Beckham understreger, at han kun oplever opbakning til Ole Gunnar Solskjær.

»Alle fansene vil være bag ham, fordi han er en fantastisk person og på grund af det, han har gjort for Manchester United over årene,« siger Beckham, som ikke ser noget odiøst i, at United ikke aktuelt er titelbejler i Premier League.

»Jeg tror, at når du er i så stor en klub som Manchester United, og du har haft den mængde succes, som vi har, så vil der altid være perioder, hvor andre klubber har succes.«

»Når det er Manchester City eller Liverpool, som har succesen, så vil der altid blive talt om det. Der vil altid være en transitionsperiode, særligt når Alex Ferguson træder tilbage,« siger Beckham med henvisning til, at United ikke har vundet Premier League, siden Ferguson trådte tilbage i 2013.

Derfor gør det da heller ikke ondt i David Beckhams United-hjerte at se sin tidligere klub kæmpe gevaldigt med at holde trit med konkurrenterne.

»Er det svært at se på dem nu? Nej, for jeg er en ægte Manchester United-fan, og uanset situationen elsker jeg at se dem spille.«

»Men lad os håbe, at der ikke går meget længere tid, uden at vi vinder trofæer. For vi er en af de største klubber i verden, og der er ikke mange andre klubber, som har samme tradition,« siger David Beckham.

David Beckham og Ole Gunnar Solskjær spillede sammen i Manchester United fra 1996 til2003 – en periode, hvor klubben blandt andet vandt Champions League og strøg til tops i Premier League hele fem gange.