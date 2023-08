Der kan meget vel være endnu et stormvejr på vej mod David Beckham, efter han gik forrest for at promovere VM i Qatar.

For i forbindelse med den omdiskuterede slutrunde røg den tidligere engelske landsholdsanfører ud i en regulær shitstorm, hvor blandt andre Qatars første homoseksuelle mand, Nas Mohammed, stod åbent frem.

David Beckham tog bladet fra munden og fortalte i et interview med verdens førende fodboldmedie The Athletic, hvorfor han havde sagt ja.

»Jeg ønskede at være involveret i slutrunden, for jeg har altid sagt, at dette spil kan ændre liv, kan ændre folks opfattelser, og når man bringer et VM ind i et hvilket som helst land, så kaster det et enormt fokus på problemer,« lød det blandt andet fra Beckham.

Men nu langer Nas Mohamed igen ud efter David Beckham, og denne gang handler det om hans forklaring.

»Intet, han siger, er sandt, det er alt sammen løgn. Det er indlysende, at den eneste grund til, at han lavede det interview, var for at rense sit eget omdømme,« siger Nas Mohamed til Expressen, ifølge Dagbladet.

Til The Atheltic fortalte David Beckham, at han i forbindelse med sit engagement for slutrunden i Qatar, havde talt med flere folk fra LGBTQ+-miljøet i ørkenstaten.

Men den del af forklaringen giver Nas Mohammed ikke meget for.

»Hvem talte han med? Hvilket lgbt+-fællesskab? Det er ulovligt at være lgbt+ person i Qatar, så hvordan kunne han tale med nogen, uden at det fik konsekvenser for personen?,« siger han ifølge Dagbladet.

Beckhams forklaring til The Athletic blev også skudt ned af generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

»At være talsmand for en stat, der forbyder homoseksuelle, der har en ekstremt diskriminerende praksis over for kvinder, er ikke moralsk rigtigt.«

David Beckham blevet dybt involveret i Inter Miami efter sin aktive karriere, der lykkedes med at lokke Lionel Messi til klubben inden denne sæson.