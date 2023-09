Det er 20 år, siden han fik to sting over sit venstre øje efter Beckham fik en sko sparket i hovedet.

I den nye dokumentar 'BECKHAM' afslører den engelske fodboldstjerne nu, hvad der skete i minutterne efter, at skoen havde ramt ham over venstre øje.

Beckham tager sig til hovedet, kigger ned på sin hånd, som var han tilbage i omklædningen i februar 2003 og det går op for ham, at han bløder. Pludselig rejser han sig abrupt fra stolen.

»Og så gør jeg sådan her,« siger David Beckham i dokumentaren, mens han rejser sig, hvilket får producenten til at spørge: 'Du gik efter ham?'

Det krævede to sting over venstre øje at lukke såret. Foto: Ian Hodgson/Reuters/Ritzau Scanpix

»Ja,« lyder det fra Beckham, afslører traileren, der udkom tirsdag.

Manchester United og Beckham havde tabt til Arsenal med 2-0 i FA Cuppen tilbage i 2003, og det havde efterladt Alex Ferguson rasende.

For da han kom ned i omklædningen sparkede han til en fodboldstøvle i sin irritation, der fløj i hovedet på David Beckham. Slaget fra støvlen krævede, at Beckham måtte syes med to sting over sit venstre øjenbryn.

Beckham har tidligere selv omtalt øjeblikket og kaldt det for et uheld.

»Det var en fuldstændig vanvittig ulykke. Hvad os angår, blev det glemt med det samme i klubben, men hændelsen kom i aviserne, hvilket betød, at folk begyndte at spekulere i vores forhold,« lød det fra Beckham i 2021.

Hændelsen fra 2003 er ikke det eneste, som Beckham løfter sløret for i sin dokumentar. Han deler også, hvordan det røde kort i kampen mod Argentina påvirkede ham hårdere end han troede.

Der er i alt fire afsnit af dokumentaren, der udkommer den 4. oktober.