»Min datter modtog dødstrusler. De, der truede hende, sagde, at de vidste, hvor vi boede, og at de ville kaste benzinbomber på huset.«.

Truslerne kom efter en kamp i februar sidste år, at West Hams tjekkiske midtbanespiller Tomás Soucek fik et rødt kort i slutningen af ​​et opgør mod Fulham.

Mike Dean kiggede nærmere VAR-billederne for at kigge situationen igennem og valgte udvise Soucek for det som, Dean så som en utilsigtet albue i ansigtet på Alexander Mitrovic. Du kan se episoden fra sidste sæson i videoafspilleren øverst i artiklen.

Det røde kort blev efterfølgende trukket tilbage af det engelske fodboldforbund (FA), men skaden var allerede sket. Tilhængerne var rasende og dødstruslerne efter kampen fortæller Mike Dean om i BBC-podcasten Football Daily.

»Det påvirkede min familie rigtig meget i nogle uger. Jeg var nødt til melde fra til flere kampe, fordi jeg mentalt ikke var i stand til at dømme,« forklarer den engelske topdommer i podcasten

Fire uger senere dømte Mike Dean så West Ham igen og benyttede lejligheden til at undskylde for udvisningen til Tomás Soucek.

53-årige Mike Dean har valgt, at denne sæson skal væres hans sidste som Premier League-dommer. Søndag dømmer han sin sidste kamp på toplan efter 22 år med fløjten i munden.



Mike Dean har altid været en farverig karakter, der har haft en selvsikker og humoristiske fremtoning. Det har til tider medført stor vrede blandt spillere og fans, men ikke desto mindre kommer Dean til at savne dommergerningen.

»Jeg kommer til at savne dommerarbejdet helt vildt i næste sæson. At have 'den bedste plads på stadion' hver uge uden at betale for det, det er ideelt,« siger Mike Dean i podcasten.

På søndag skal han dømme sin allersidste Premier League-kamp, ​​når Chelsea møder Watford på Stamford Bridge.