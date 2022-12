Lyt til artiklen

Pelés tilstand er blevet forværret i de seneste dage, og flere og flere familiemedlemmer er ankommet til Albert Einstein-hospitalet i São Paolo for at være ved hans side.

Den 82-årige fodboldlegende er kræftsyg og reagerer ikke længere positivt på kemoterapien.

Hans datter Kely Nascimento har været hos ham i store dele af tiden på hospitalet siden indlæggelsen i slutningen af november, og hun er taknemmelig for personalets behandling af en af historiens bedste spillere.

'Vi skal altid være taknemmelige. Selv om vi har tilbragt julen på hospitalet, har vi følt det som et privilegium at være her. Vores far er blevet behandlet af det mest professionelle personale. De er super kompetente og ekstremt kærlige,' skriver hun på Instagram.

Hun tilføjer:

'Der går ikke et øjeblik, hvor vi glemmer dette privilegium. Selv i triste tider kan vi kun være taknemmelige. Tak for jeres indsats, og fordi jeg kan være hos ham nu. Glædelig jul. Masser af sundhed, masser af glæde, masser af grin og masser af passion, i dag og altid til jer alle. Endnu en nat med ham,' slutter hun sit opslag.

Pelé var sammen med det brasilianske landshold med til at vinde VM tre gange, i 1958, 1962 og 1970.

Det har ingen andre præsteret.