Den tyrkiske fodboldspiller Emirhan Delibas skal finde sig en ny fodboldklub.

Den 21-årige tyrker er mandag blevet løst af sin kontrakt hos Besiktas efter en gensidig aftale.

Og hvorfor er det så opsigtsvækkende?

Jo, fordi årsagen angiveligt skal være hans tilstedeværelse på datingappen Bumble. I hvert fald er et screenshot af en konto, der ligner Delibas' blevet delt vidt og bredt på sociale medier. Og det blev altså for meget for den tyrkiske klub.

Sandheden er nok også snarere, at billederne af Delibas på sociale medier blev den sidste famøse dråbe for Besiktas.

Tyrkiske medier såsom Fanatik beskriver, at Delibas længe har været i modvind også blandt klubbens fans for sit fokus, som mange har ment har handlet om alt andet end fodbold.

På Instagram afviser han selv, at han står bag kontoen. En af argumenterne skulle blandt andet være, at han er 21 år gammel, men at der står 24 år som alder på Bumble.

'Jeg er imod bagvaskelse, der spredes på falske konti, og der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved min loyalitet over for mit hold. Til alle fans, jeres støtte og kærlighed har altid været min største drivkraft' skriver han på i en Instagram-story.

Uanset hvad skal Delibas i hvert fald på klubjagt.