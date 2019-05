Det er ikke rart at være dansk i England lige nu!

I denne sæson har 10 danskere spillet i Premier League. Men nu er ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre - men hele fire af dem rykket ned i den næstbedste række.

Dermed forsvinder 40 procent af danskerkontigentet med ét fra en af verdens stærkeste ligaer.

Lørdag aften rykkede Kenneth Zohore og Cardiff ned i The Championship, da de hjemme i Wales tabte til Crystal Palace. De følger dermed med Fulham og Huddersfield ned i den næstbedste række.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Netop Huddersfield har hele tre danske spillere i truppen. Jonas Lössl har det meste af sæsonen stået i målet hos Premier Leagues nummer sjok, mens Mathias Zanka Jørgensen og Philip Billing har huseret længere fremme på banen.

Nu skal de tre - og Kenneth Zohore - en række ned. Men de kan naturligvis tage turen op igen, hvis de hen over sommeren bliver solgt tilbage til en klub i Premier League.

De fire danskeres nedtur efterlader seks landsmænd i Premier League.

Kasper Schmeichel bliver formentlig i Leicester, og det er også svært at se Jannik Vestergaard eller Pierre Emile Højbjerg forlade Southampton.

Andreas Christensen er reserve i Chelsea, men han får næppe lov til at forlade London-klubben, så der er gode chancer for, at han også er i Premier League i næste sæson.

Det samme kan ikke siges om Anders Lindegaard, der formentlig skiftere til en klub på et lavere niveau. Og så er der Christian Eriksen, der måske - måske ikke - kan se frem til et gigantisk sommerskifte til Real Madrid...

Det kan derfor se tyndt ud med danskere i Premier League i næste sæson. Men meget kan ske i løbet af de seneste måneder.

Anders Dreyer vender måske hjem til Brighton fra sin lejeaftale i Skotland - og så er det bestemt ikke en umulighed, at flere danskere ryger en tur over Nordsøen de kommende måneder.