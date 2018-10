De danske temperamenter ramte kogepunktet i første halvleg af lørdagens Nations League-kamp ude mod Irland.

Irske Harry Arter lå skadet, ogThomas Delaney - på trods af at han havde bolden ved sine fødder - stoppede med at spille, så ireren kunne få behandling.

Det udnyttede Irlands Jeff Hendrick til at stjæle bolden fra danskeren og fortsætte ned mod det danske mål. Undervejs løb han forbi Mathias Zanka Jørgensen, der bare kiggede undrende på spilleren. Helt alene med Kasper Schmeichel missede Hendrick dog, og straks efter blev han bestormet af rasende danskere.

Efterfølgende kom Jeff Hendrick med sin forklaring på den umiddelbart meget unfair opførsel.

»I mine øjne tog Delaney bare farten ud af spillet, og jeg så mit snit til at sætte en tackling ind. Jeg kunne selvfølgelig ikke se, hvad der skete bag mig. Efterfølgende blev jeg fortalt, at Harry (Arter, red.) var nede med en skade. Det var nok lidt for let, at jeg tog bolden fra ham (Delaney, red.), og jeg burde måske have vidst, at der var noget i gærde. Jeg fortsatte og fik afsluttet - det skulle jeg i øvrigt også have gjort bedre,« sagde Hendrick til Kanal 5 efter kampen.

Du undrede dig ikke over, at Delaney stoppede med at spille?

»Nej, Jeg havde ingen anelse. Hvis det havde været mig, så havde jeg sparket bolden ud af banen. Jeg ville ikke tage den risiko. Jeg ville ikke bare stoppe med at spille med bolden ved mine fødder. Især hvis der ikke var mange andre spillere mellem mig og målet.«

»Jeg sagde også til ham, at jeg helt ærligt ikke vidste, at vi havde en mand i græsset. Jeg havde ikke fået kigget bagud. Sådan er det,« lød det fra Hendrick

»Oppe i mine hoved vidste jeg måske godt, at der var noget galt, men dommeren fløjtede aldrig. Og siden vi var børn, er vi blevet fortalt 'lad være med at stoppe med at spille, indtil dommeren fløjter.' Og det blev danskeren næsten straffet for. Jeg burde have straffet ham.«

Kampen i Dublin endte i øvrigt 0-0.