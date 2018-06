Succeskriteriet for landsholdet ved VM er at gå videre fra gruppespillet, mener danskerne i Voxmeter-måling.

København. Det er en bedrift i sig selv at kvalificere sig til fodbold-VM.

Men en væsentlig del af danskerne har dog større forventninger til det danske herrelandshold ved slutrunden i Rusland.

Langt størstedelen af de adspurgte danskere mener, at succeskriteriet for Danmark er at gå videre fra gruppespillet.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau i ugen op til VM.

Her svarer 1036 danskere på succeskriteriet for landsholdet, samt på hvor meget af VM de regner med at skulle se i TV.

I målingen mener seks ud af ti, at Danmark skal gå videre fra gruppen, før man kan kalde slutrunden for en succes.

Det kræver altså, at Åge Hareides tropper ender i top to i gruppen med Peru, Australien og Frankrig.

Landsholdet har ikke været med i en slutrunde siden EM i 2012. Trods den lange ventetid svarer en markant andel i undersøgelsen, at de slet ikke forventer se VM i TV.

Næsten fire ud af ti vil ikke følge med i den store fodboldbegivenhed på TV. Af de adspurgte kvinder vil næsten halvdelen ikke se nogen af kampene, og for mændene gælder det for lige over hver fjerde.

Der er dog stadig opbakning til de danske fodboldherrer foran TV-skærmen. Over hver tredje vil følge med i Danmarks kampe, men ellers ikke se mere fodbold end det.

Hver femte forventer at skulle se halvdelen eller flere af de 64 VM-kampe.

DR og TV2 sender sommerens kampe. Det løber samlet op i 5760 minutters fodbold, hvis man blot regner med den ordinære spilletid på 90 minutter.

Hertil kan man blandt andet lægge tillægstid, eventuel forlænget spilletid og diverse indslag og diskussioner i VM-studierne.

Det er altså lagt op til mange timers fodbold-TV. Og blandt de danske mænd viser der sig også en mindre gruppe af inkarnerede VM-tilhængere.

Her svarer hver tiende af mændene, at de vil se alt det VM, der bliver sendt den kommende måneds tid.

Peru er den første nation, som skal forsøge at slukke Danmarks drømme om at gå videre fra puljen. Den kamp finder sted lørdag klokken 18 dansk tid i byen Saransk.

Skulle det fejle med at gå videre fra gruppen, kan landsholdet trøste sig med, at over hver tiende mener, at kvalifikationen til VM er succes nok i sig selv.

/ritzau/