Dortmund overtager førstepladsen i Champions Leagues gruppe A, hvorfra også Atlético Madrid går videre.

Førstepladser og Dortmund er to ting, der hænger sammen i denne sæson.

Tirsdag tog tyskerne, der fører Bundesligaen suverænt, den øverste plads i Champions Leagues gruppe A i den sidste gruppekamp.

Det skete, da Monaco blev besejret med 2-0 på udebane.

Både Dortmund og Atlético Madrid var før tirsdagens kampe sikre på at gå videre i den europæiske turnering.

Atlético Madrid lå før tirsdagens kampe på gruppens førsteplads, men da det blot blev til 0-0 for dem tirsdag mod belgiske Club Brugge, overhaler Dortmund spanierne i toppen af gruppen.

Begge hold har 13 point, men tyskerne ender øverst med en bedre indbyrdes statistik.

Med tirsdagens nederlag har Monaco tabt fem ud af seks kampe i gruppespillet og kun sat et enkelt point på kontoen. Det er også blot blevet til to scoringer.

Club Brugge slutter som nummer tre i gruppe A og skal dermed spille Europa League-fodbold i foråret.

Hverken Thomas Delaney eller Jacob Bruun Larsen var en del af Dortmunds kamptrup, der generelt bar præg af, at avancementet til knockoutfasen i den prestigiøse turnering på forhånd var sikret.

Profiler som Axel Witsel, Marco Reus og Jadon Sancho fik således også en pause.

Den første scoring i tirsdagens kamp faldt efter kun et kvarters spil, da portugisiske Raphaël Guerreiro blot skulle sætte indersiden på bolden tæt på mål for at bringe Dortmund foran 1-0.

Forud for målet var gået et flot tysk opspil, der udspillede monegaskernes forsvar og efterlod et stort set tomt mål for Guerreiro at score i.

Med fem minutter tilbage lukkede selv samme Guerreiro kampen, da han bankede bolden op i nettaget til kampens slutresultat 2-0.

