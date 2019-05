Celta Vigo tog imod et reservespækket mesterhold fra FC Barcelona og vandt opgøret i Primera Division.

FC Barcelona har fuld fokus på tirsdagens brag i Champions League, når Barcelona skal til Liverpool og forsvare 3-0 i jagten på finalen.

Derfor havde mange profiler fået fri, da mesterholdet lørdag var på besøg hos Celta Vigo og tabte 0-2.

Barcelona vandt for en uge siden klubbens 26. mesterskab, da det hjemme blev til en 1-0-sejr over Levante efter en scoring af Lionel Messi.

Den argentinske verdensstjerne var dog en af mange spillere, der ikke var med for Barcelona mod Celta Vigo.

Det skyldtes utvivlsomt, at mesterskabet er hjemme, og at opgøret mod Liverpool venter om tre dage.

Barcelonas reserver gik til pause med 0-0, men holdet måtte ydermere se Ousmane Dembélé trække sig allerede efter seks minutter med, hvad der lignede en skade.

Han blev erstattet af 20-årige Alex Collado.

Celta Vigo kæmper en hård kamp for at undgå nedrykning i den tunge ende og havde Andrew Hjulsager og Pione Sisto på bænken fra start.

Danskerne var dog stadig bænket, da Nestor Araujo en kort overgang troede, at han havde bragt Celta foran 1-0.

Video overbeviste dog dommeren om, at der var offside i situationen seks minutter inde i anden halvleg.

Iago Aspas forsøgte sig efterfølgende uden held for hjemmeholdet, og Maximiliano Gomez misbrugte et enormt tilbud efter 65 minutter, men tre minutter senere, slog han til.

Gomez fik drejet bolden i mål på et indlæg og sat kursen mod tre vigtige point.

To minutter før tid sørgede Aspas så for 2-0, da han scorede på et straffespark.

Dermed kom Celta fem point væk fra nedrykningsstregen, men flere hold i bundstriden mangler at spille i runden.

Tidligere lørdag måtte Atlético Madrid indkassere sit største nederlag i sæsonen, da det ude blev til et nederlag på 0-3 mod Espanyol.

Anfører Diego Godin scorede selvmål i første halvlegs overtid, og to scoringer i anden halvleg sikrede hjemmeholdet sejren.

Dermed er Espanyol på niendepladsen stadig i spil til en plads, der giver adgang til kvalifikationen til Europa League.

/ritzau/