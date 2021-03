Den svenske fodboldklub Hammarby IF er blevet lagt ned af coronavirus.

I alt er 16 spillere og 5 ledere fra klubben blevet smittet, skriver Hammarby på sin hjemmeside.

»Det vigtigste for os lige nu er at få stoppet spredningen i klubben, og selvfølgelig er vi opmærksomme på ikke at sprede smitten videre i Fodboldsverige,« siger sportschef Jesper Jansson.

»Vores læger finder det meget sandsynligt, at det er en mutation af virusset, som vi har fået ind i truppen, med tanke på det hurtige forløb,« siger han.

De tre danskere Jeppe Andersen, David Ousted og Mads Fenger er på kontrakt i Hammarby. Andersen er anfører for klubben.

Det fremgår ikke af den svenske klubs hjemmeside, hvem der er smittet.

Det oplyses, at langt de fleste af de smittede kun udviser milde symptomer.

/ritzau/