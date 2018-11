I de ti første kampe var Huddersfield gået fra banen uden sejr i Premier League.

Men i 11. forsøg vandt Huddersfield hjemme 1-0 over Fulham og kravlede dermed også et par pladser op i bunden af rækken.

Med sejren er Huddersfield ikke længere nummer sjok. Holdet overhaler både Fulham og Cardiff og er nu tredjesidst i rækken lige under nedrykningsstregen.

Huddersfield fordoblede pointhøsten til seks point og fik dermed kontakt med Newcastle over stregen.

Kampens eneste mål var et selvmål efter 29 minutter, hvor udeholdets Timothy Fosu-Mensah var uheldig at sende bolden i eget net.

Til at begynde med lignede det, at Huddersfields Christopher Schindler var målscoreren, men Fosu-Mensah blev noteret for scoringen.

Alle tre danskere var på banen i hele kampen for Huddersfield, som spillede foran 17.082 tilskuere på Kirklees Stadium.

Den danske landsholdskeeper Jonas Lössl var en sikker sidste skanse og holdt buret rent for anden gang i sæsonen.

Landsholdsstopperen Mathias "Zanka" Jørgensen ryddede flot op i de bageste geledder.

Og endelig spillede U21-landsholdsspilleren Philip Billing en fin kamp på den centrale midtbane.

Billing fik i slutminutterne et gult kort, som betyder, at han er i karantæne i næste ligakamp hjemme mod West Ham.

Fulham er med nederlaget ny bundprop i ligaen med blot fem point.

/ritzau/