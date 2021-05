Brentford slog lørdag Swansea med 2-0 på Wembley og rykker dermed op i Premier League.

Brentford skal spille i Premier League for første gang i klubbens historie.

Det er en realitet efter holdets 2-0-sejr over Swansea i Championships playoff-finale lørdag på Wembley.

Og flere danskere bidrog til triumfen.

Klubbens danske cheftræner, Thomas Frank, havde lagt taktikken, og på banen var fire danskere i startopstillingen - Henrik Dalsgaard i forsvaret, Mads Roerslev, Mathias Jensen og Emiliano Marcondes på midtbanen.

Marcondes fik med sin scoring til 2-0 direkte indflydelse på resultatet, og generelt viste de danske aktører sig godt frem.

Kampen på Wembley kaldes populært for den mest værdifulde enkeltstående kamp i fodbold, da vinderen anslås at indkassere omkring 180 millioner pund svarende til knap 1,6 milliarder kroner.

Brentford fik en drømmestart på opgøret efter ti minutter.

Swanseas keeper Freddie Woodman nedlagde angriberen Bryan Mbeumo i feltet, og fra straffesparkspletten var Brentford-topscorer Ivan Toney sikkerheden selv.

Scoringen var den 25-årige angribers 33. mål i 52 kampe, siden Brentford for et år siden købte ham i League One-klubben Peterborough.

Ondt blev værre for Swansea efter 20 minutter, hvor tre danskere bidrog til 2-0-målet.

Mathias Jensen var med i opbygningen til en kontra, som Marcondes med et kontrolleret spark omsatte til mål efter en fremragende assist af Roerslev.

Toney var meget tæt på at øge til 3-0 med et drømmemål øjeblikket efter, men overliggeren tog fra for det pressede walisiske mandskab.

Swansea forsøgte at svare igen efter pausen, men håbet døde reelt, da midtbanespilleren Jay Fulton efter 65 minutter fik rødt kort efter en alt for satset tackling på Mathias Jensen.

Brentford kørte forholdsvist roligt sejren hjem i slutfasen, hvor midtbanespilleren Mads Bidstrup fik et par minutter på banen og blev femte dansker på banen.

Christian Nørgaard blev på bænken i hele opgøret.

Allerede inden kampen var 47-årige Thomas Frank af sine danske trænerkolleger blevet kåret til årets træner i 2020.

Han støttes til dagligt blandt andre af landsmændene Brian Riemer og Rasmus Ankersen, der er henholdsvis assistenttræner og sportsdirektør.

Derudover deler Brentford også ejer, Matthew Benham, med den danske superligaklub FC Midtjylland.

Ud over Brentford har også Norwich og Watford tidligere sikret sig oprykning til Premier League. Trioen afløser Fulham, West Bromwich og Sheffield United i den bedste engelske række.

/ritzau/

