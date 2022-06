Lyt til artiklen

Braithwaite siger nej igen og igen.

Hver gang Barcelona-angriberen bliver spurgt, om det ikke snart er tid til at afslutte eventyret i storklubben, bliver det klart afvist af den danske landsholdsspiller.

Men der bliver ved med at pible historier frem fra Barcelona-pressen om, at klubben gør sit for at komme af med danskeren.

Nu er det avisen Sport, der fortæller, at Braithwaite er sat under 'alvorligt pres' for at komme videre.

Foto: Toni Albir Vis mere Foto: Toni Albir

Journalisten bag, Miguel Sanz, der for nylig havde historien om, at legenden Dani Alves var færdig i klubben, fortæller, at Barça tror på, at angriberen kommer til at smutte, 'fordi der kommer flere tilbud på ham'.

Han nævner, at danskerklubben Brentford har vist interese for den hurtige dansker, da London-klubben er på angriberjagt. Samtidig slår mediet på, at Thomas Frank skulle have et godt kendskab til Braithwaite, og at han ville passe godt ind i spillestilen hos de overlevede oprykkere.

Men der mangler åbenbart ikke bejlere, hvis man skal tro Sport.

'De er virkelig overraskede over antallet af hold, der spørger om angriberens situation,' skriver avisen, der samtidig roser ham for nogle gode aktioner for Danmark, hvor han fik vist, at fysikken var i orden efter de mange skader.

Interessen skulle også komme fra Spanien, hvor Braithwaite og den store familie har haft hjemme siden 2019.

Men trods spilletid, interesse udefra og pres indefra, så er det jo stadig op til Braithwaite, der har to år tilbage af kontrakten.

»Jeg har været i sådan en situation før, hvor jeg ikke har spillet. Men jeg har altid fået det vendt rundt. Det er ikke noget, jeg er bekymret over. Jeg ved, at jeg har to år tilbage, jeg har det fantastisk i klubben, vi har en god træner, og jeg ved, at jeg nok skal få chancen, hvis jeg arbejder hårdt. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over,« sagde Braithwaite for nylig i landsholdslejren.