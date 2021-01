Fodboldklubben Brentford, der har danske Thomas Frank som cheftræner, er havnet i en uheldig situation.

Sidste sommer ansatte klubben nemlig en fan, der mandag blev idømt en bøde i retten for racistiske bemærkninger. Det skriver Independent.

De racistiske gloser blev fanget på video tilbage i september sidste år, og de var rettet mod en QPR-fan. Bøden lyder på cirka 4.500 kroner.

Brentford skriver i en udtalelse, at de ansatte personen, fordi han skulle hjælpe med noget sikkerhedsarbejde i løbet af sæsonen.

På banen kører det for Brentford. Holdet spiller med i toppen af den næstbedste fodboldrække i England. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere På banen kører det for Brentford. Holdet spiller med i toppen af den næstbedste fodboldrække i England. Foto: PETER CZIBORRA

Klubben tilføjer samtidig, at de allerede nu har taget konsekvensen for den utilgivelige opførsel.

»Brentford har givet personen en livslang karantæne, fjernet hans sæsonkort til vores nye stadion og fortalt ham, at han aldrig kan se holdet spille igen.«

Den nu tidligere medarbejder er ifølge Independent 39-årige Steven Green, og han blev ansat trods en kontroversiel fortid.

Det er nemlig ikke første gang, at han får karantæne i forbindelse med fodbold. I 2010 var han involveret i et stort slagsmål i London. Det betød ingen fodbold på stadion fra 2011 til 2015 og en fængselsdom på otte måneder.

Thomas Frank har enorm succes som Brentford-træner. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Thomas Frank har enorm succes som Brentford-træner. Foto: MATTHEW CHILDS

Brentford erkender, at de ikke tjekkede op på Steven Greens baggrund i forbindelse med ansættelsen.

»Mr. Green havde kvalifikationerne til at besætte arbejdet, og da han var anbefalet af en anden ansat, blev hans baggrund ikke tjekket grundigt nok. Vi har nu ændret vores protokoller, så lignende situationer ikke sker i fremtiden.«

Steven Green valgte at repræsentere sig selv i retten, og han kalder sine ord i videoen for 'respektløse' og 'upassende', mens han siger, at de bare fløj ud af munden på ham.

Dommeren i sagen sagde, at den tidligere Brentford-medarbejder kunne havne i fængsel igen, hvis han var racistisk igen i fremtiden.