Jadon Sancho er et af de mest brandvarme unge navne på den internationale fodboldscene, men himmelflugten har lige fået et midlertidigt stop for den 19-årige Dortmund-spiller.

Det viser sig nemlig, at selvom man er på vej mod toppen og allerede har fået sin engelske landsholdsdebut, kan man ikke tillade sig hvad som helst i den tyske klub.

Derfor er Jadon Sancho smidt helt ud af Lucien Favres trup mod Gladbach lørdag.

Jadon Sancho nåede ifølge Kicker nemlig ikke hjem til Dortmund i tide efter den netop overståede landsholdsperiode, hvor han startede inde for England i 1-2-blamagen mod Tjekkiet og siden sad på bænken i 6-0-sejren over Bulgarien.

Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Sådan en forseelse ser Dortmund-træneren ikke mildt på, og Jadon Sancho er altså sendt helt uden for truppen.

Jadon Sancho har ellers været i storform i denne sæson, hvor han har scoret tre gange og lagt op til seks mål i sine syv kampe for klubben, der også har Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen i truppen.

Storform eller ej så skal man altså overholde reglerne i Dortmund, og når klubben i dag klokken 18.30 møder Gladbach på hjemmebane for at bevare førstepladsen, bliver det derfor uden Jadon Sancho.

Det er ellers en vigtig kamp for Dortmund. Toppen i den tyske Bundesliga er tæt med Dortmund øverst med 16 point, mens der kun er to point helt ned til nummer otte fra Leverkusen.