Heiko Herrlich er blevet fyret i Augsburg, og Markus Weinzierl er tilbage som klubbens cheftræner.

Bundesligaklubben Augsburg har fået en gammel kending som ny cheftræner.

Mandag har Heiko Herrlich fået en fyreseddel efter lidt over et år i spidsen for den sydtyske klub, og han er blevet erstattet af Markus Weinzierl, der tidligere har haft cheftrænertjansen i klubben. Hans nye aftale løber til udgangen af næste sæson.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Trænerbyttet kommer efter en halvsløj periode for Augsburg, der i fredags tabte 2-3 på hjemmebane til nedrykningstruede FC Köln. Augsburg har selv fire point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen inden de sidste tre spillerunder.

- På baggrund af detaljerede analyser er vi kommet frem til, at vi har brug for at få en ny cheftræner. Vi har haft en lang samtale med Markus Weinzierl i løbet af weekenden, og vi er sikre på, at han er den helt rette mand for Augsburg i vores nuværende situation, siger sportsdirektør Stefan Reuter.

Augsburg har danske Mads Valentin Pedersen i sin trup.

Da Markus Weinzierl var cheftræner for klubben i perioden 2012-2016, rådede han i en kort periode over Pierre-Emile Højbjerg, der var udlejet fra Bayern München i foråret 2015.

Markus Weinzierl har ikke haft den store succes, siden han stoppede i Augsburg for næsten fem år siden. Han har trænet Schalke 04 i en enkelt sæson, mens han kun nåede et halvt år i spidsen for Stuttgart, inden han blev fyret i april 2019.

/ritzau/